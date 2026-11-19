(ANTALYA) - COP31'de yayımlanan ikinci çerçeve karar taslağında, ilk metindeki fosil yakıtlardan uzaklaşma ve kullanımlarını aşamalı olarak sonlandırma çağrıları yer almadı. Elektrifikasyon hedefinin korunduğu taslakta, uyum finansmanı için " Antalya'dan Addis Ababa'ya Yol Haritası" oluşturulması önerildi.

Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31), başkanlık istişareleri kapsamında hazırlanan ikinci çerçeve karar taslağı yayımlandı.

Bugünün tarihiyle yayımlanan dokuz sayfalık metinde, emisyon azaltımı, iklim krizine uyum, finansman, enerji dönüşümü ve uluslararası iş birliğine ilişkin öneriler bulunuyor. Henüz tarafların kabul ettiği nihai karar niteliği taşımayan taslağın bazı maddelerinde, üzerinde uzlaşılmamış seçenekleri gösteren köşeli parantezli ifadeler korunuyor.

FOSİL YAKITLARDAN ÇIKIŞ İFADELERİ YENİ TASLAKTA YOK

16 Kasım'da yayımlanan ilk taslakta, enerji sistemlerinde fosil yakıtlardan adil, düzenli ve hakkaniyetli biçimde uzaklaşılması çağrısı bulunuyordu. Enerji yoksulluğuna veya adil geçişe hizmet etmeyen verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarının mümkün olan en kısa sürede kaldırılması ve fosil yakıt kullanımının aşamalı olarak sonlandırılmasının hızlandırılması da isteniyordu.

Bu açık ifadeler ikinci taslakta yer almadı. Yeni metinde, ilk küresel durum değerlendirmesinin sonuçları doğrultusunda ulusal katkı beyanları ve ulusal uyum planlarının tam ve hızlı biçimde uygulanması çağrısı korunuyor. Ancak fosil yakıtlardan uzaklaşma için ayrıca bir takvim veya yol haritası önerilmiyor.

2035'E KADAR YÜZDE 35 ELEKTRİFİKASYON HEDEFİ KORUNDU

Taslakta, elektriğin küresel toplam nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılması hedefi yer alıyor. Bu hedef, elektrik üretimindeki yenilenebilir enerji payını değil, ulaşım, sanayi ve binalar gibi alanlardaki toplam nihai enerji kullanımında elektriğin payını ifade ediyor.

Elektrifikasyonun, küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 2030'a kadar üç katına çıkarma ve enerji verimliliğindeki yıllık ortalama iyileşme hızını iki katına yükseltme çabalarını tamamlayacak biçimde ilerletilmesi öngörülüyor. Enerji depolama, sistem esnekliği ve modern, dayanıklı elektrik şebekeleri de bu kapsamda sıralanıyor.

Metinde, yenilenebilir enerji ile diğer sıfır ve düşük karbonlu enerji teknolojilerinin ve yakıtların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının hızlandırılması çağrısı yapılıyor.

UYUM FİNANSMANI İÇİN 120 MİLYAR DOLAR İFADESİ YENİ TASLAKTA YER ALMADI

İlk taslakta, uyum finansmanının üç katına çıkarılması kapsamında en az 120 milyar dolara ulaşılması gerektiği belirtiliyordu. İkinci taslakta uyum finansmanı için bu tutarı belirleyen ifade bulunmuyor.

Yeni metin, uyum finansmanının 2035'e kadar en az üç katına çıkarılması yönündeki çabaların hızlandırılmasını öngörüyor. Üçe katlama hedefinin hangi başlangıç düzeyine göre hesaplanacağına ilişkin seçenekleri belirlemek üzere Finans Daimi Komitesinden teknik rapor hazırlanması isteniyor. Hedefe ulaşılmasını sağlayacak uygulama yolunun da iklim finansmanı çalışma programı kapsamında ele alınması öneriliyor.

Taslağın başka bir bölümünde geçen yıllık 120 milyar dolar ise çok taraflı kalkınma bankalarının COP29'da açıkladığı 2030 iklim finansmanı hedefiyle ilgili. Bu rakam, yalnızca uyum finansmanına ayrılmış bir alt sınır olarak kullanılmıyor.

"ANTALYA'DAN ADDİS ABABA'YA" FİNANSMAN YOL HARİTASI ÖNERİSİ

Taslakta, COP31 ve COP32 başkanlıklarının rehberliğinde, taraflarla istişare içinde "Antalya'dan Addis Ababa'ya Uyum ve Dirençlilik Finansmanı Yol Haritası" başlatılması öneriliyor.

Yol haritasıyla, kayıp ve zarara yanıt verilmesi de dahil olmak üzere uyum için öngörülebilir ve artırılmış finansman kaynaklarının, yenilikçi finansman araçlarının ve kaynaklara erişim mekanizmalarının belirlenmesi amaçlanıyor. Çalışmanın sonuçlarını içeren raporun 2027'de Paris Anlaşması taraflarının toplantısına sunulması öngörülüyor.

Gelişmekte olan ülkelerin iklim finansmanına erişiminde yüksek sermaye maliyetleri, sınırlı mali imkanlar, sürdürülemez borç düzeyleri, yüksek işlem maliyetleri ve finansmana erişim koşulları engeller arasında sıralanıyor. Uyum için kamu kaynaklı, hibe temelli ve yüksek ölçüde imtiyazlı finansmanın artırılması gerektiği vurgulanıyor.

1,5 DERECE HEDEFİNE BAĞLILIK YİNELENDİ

Metinde, küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme göre 1,5 dereceyle sınırlandırma çabalarına bağlılık yineleniyor. Bu eşiğin aşılması halinde aşımın hem büyüklüğünün hem de süresinin sınırlandırılması için derin, hızlı ve kalıcı emisyon azaltımlarına ihtiyaç olduğu belirtiliyor.

Her ilave ısınmanın kayıp ve zararın sıklığını ve şiddetini artıracağı, insan ve doğal sistemler üzerinde bazıları geri döndürülemez etkiler yaratacağı ifade ediliyor. Ülkelerden, ulusal koşullarını dikkate alarak iklim hedeflerinin ötesine geçmeye çalışmaları istenirken gelişmiş ülkelerin öncülük etmesi gerektiği kaydediliyor.

KARBON YAKALAMA HEDEFLERİNDE ALTERNATİFLER KORUNUYOR

Karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojilerinin yaygınlaştırılmasına ilişkin sayısal hedefler, taslakta köşeli parantezler içinde alternatifli olarak yer alıyor.

Bir seçenekte, 2035'e kadar mevcut politikaları yansıtan en az 500 milyon ton karbondioksit düzeyine ulaşılması ve yıllık 1,3-2,5 milyar ton için çalışılması öngörülüyor. Diğer seçenekte ise 2035'e kadar yıllık 2,5 milyar tona ulaşılması yönünde çalışılması ifadesi bulunuyor. Bu hedefler henüz üzerinde uzlaşılmış kararlar niteliği taşımıyor.

Metinde ayrıca karbondioksitin atmosferden uzaklaştırılmasının emisyon azaltımlarını tamamlaması, bunların yerine geçmemesi veya geciktirilmesine yol açmaması gerektiği vurgulanıyor.

KAYIP VE ZARAR FONUNDA FİNANSMAN AÇIĞI

Taslakta, Kayıp ve Zarar Fonu'nun Barbados Uygulama Usulleri kapsamındaki finansman taleplerinin yaklaşık 2,8 milyar dolara, ayrılan kaynakların ise yaklaşık 342 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor.

Fona yönelik 822 milyon dolarlık taahhütlerin yalnızca yüzde 50'sinin fiili katkıya dönüştüğünün bildirildiği kaydediliyor. Finansman sağlayıcılarına, onay ve ödeme süreçlerini basitleştirme ve hızlandırma, eş finansman gerekliliklerini ve işlem maliyetlerini azaltma çağrısı yapılıyor.

BİNALAR VE SIFIR ATIK İÇİN GÖNÜLLÜ HEDEFLER

Taslakta, COP31 Antalya Enerji Verimli Binalar Taahhüdü kapsamında küresel bina stokunun kullanım sırasındaki enerji yoğunluğunun 2035'e kadar 2020 düzeyine göre en az yüzde 25 azaltılmasına yönelik gönüllü hedefe yer veriliyor.

Sıfır Atık Girişimi de kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir üretim ve tüketimi destekleyen gönüllü bir katkı olarak tanımlanıyor. Girişimin, 2035'e kadar küresel yıllık atık üretiminde öngörülen artışı yarıya indirme hedefi aktarılıyor.

Metinde ayrıca 2027'ye kadar erken uyarı sistemlerinin dünyadaki herkesi kapsaması ve ormansızlaşma ile orman tahribatının 2030'a kadar durdurulup tersine çevrilmesi yönündeki çabaların güçlendirilmesi çağrıları bulunuyor.