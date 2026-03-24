İkinci El Bisiklet Dolandırıcılığına Hapis Cezası

Adana'da, internet üzerinden ikinci el elektrikli bisiklet satışı ilanıyla bir kişiyi 1500 lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 2 yıl 1 ay hapis ve 1500 lira para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Serdar K. ve müşteki İsmail T. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, müşteki İsmail T'nin internet sitesinde ikinci el bisiklet ilanını görüp tanıştığı sanık Serdar K'nin, kendi banka hesabına 1500 lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

Savcı, müşteki kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın İsmail T. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan hakkında soruşturmalar bulunduğunu ifade ederek, Serdar K'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Müşteki İsmail T. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanığı 2 yıl 1 ay hapis ve 1500 lira para cezasına çarptırdı.