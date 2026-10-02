İkinci Fon Kurulu, Yılmaz başkanlığında toplandı, SPK ödeme takvimi değerlendirildi

İkinci Fon Kurulu, Yılmaz başkanlığında toplandı, SPK ödeme takvimi değerlendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığındaki İkinci Fon Kurulu Toplantısı'nın yapıldığını bildirdi. Toplantıda SPK'nın fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimi değerlendirildi.
İletişim Başkanlığı: İkinci Fon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı. SPK'nın fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimi değerlendirildi
Kaynak: AA
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