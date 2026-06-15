İkiz Bebekleriyle Mezuniyet Sevinci - Son Dakika
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İkiz Bebekleriyle Mezuniyet Sevinci

İkiz Bebekleriyle Mezuniyet Sevinci
15.06.2026 18:17
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Derya Bodur, Amasya Üniversitesi'nde ikiz bebekleriyle mezuniyet törenine katıldı.

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan 24 yaşındaki Derya Bodur, üniversitede düzenlenen törene ikiz bebekleriyle katıldı.

İlahiyat Fakültesinden mezun olan Bodur, Amasya Kapalı Spor Salonu'nda yapılan mezuniyet törenine 4 aylık ikiz bebekleri Umay Ayşe ve Mustafa Kaan ile geldi.

Derya Bodur, gazetecilere yaptığı açıklamada, mezun olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Üniversite eğitiminde kendisine destek verenlere teşekkür eden Bodur, "İkizlerle biraz zor olsa da çok güzel bir yıl geçirdim. İkizlerimle beraber mezun oldum. 4. sınıfın ilk yarısında hamileydim. İkincisinde de doğdular. Şu anda beraber mezuniyetimize geldik." dedi.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ise bu yıl 4 bin mezun verdiklerini söyledi.

Derya Bodur'u tebrik eden Turabi, "Derya Bodur Hanımefendiyi ilahiyattan mezun etmenin de ayrıca bir esprisini yaşadık. Zira Derya Hanım hem okudu, hem de şu anda 4 aylık olan ikiz bebekleriyle birlikte diplomasını alıyor. Bu bizim için ayrı bir heyecan. Kendisini tebrik ediyorum." dedi.

Törene, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mustafa Kaan, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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