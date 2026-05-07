İklim Değişikliği Bitki Türlerini Tehdit Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İklim Değişikliği Bitki Türlerini Tehdit Ediyor

07.05.2026 23:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İngiltere'de yapılan araştırmalar, 2100'e kadar on binlerce bitki türünün yok olabileceğini ortaya koydu.

ABD ve İngiltere'de yapılan araştırmalarda, 2100'e kadar iklim değişikliğine bağlı olarak on binlerce bitki türünün yok olabileceği saptandı.

Bilim insanları, etkileri genellikle hayvanlar üzerinden değerlendirilen iklim değişikliğinin bitkiler için doğurabileceği sonuçları araştırdı.

ABD'de yapılan çalışmada araştırmacılar, bilgisayarda üretilen modellemeler aracılığıyla dünyadaki bitki türlerinin yüzde 18'ini 2100'e kadar bekleyen senaryoları inceledi.

Araştırmacılar, sıcaklık artışı ve yağmur ile kar yağışlarındaki dengesizlikler nedeniyle dünyadaki bitki türlerinin yüzde 7 ila yüzde 16'sının, yaşam alanlarının en az yüzde 90'ını kaybedebileceğini tespit etti.

Durumun özellikle Arktik ve Akdeniz bölgeleri ile Avustralya'da kötüye gittiğini gözlemleyen araştırmacılar, bahsi geçen türlerin tamamen yok olabileceğini ortaya koydu.

Çalışmanın yazarlarından Xiaoli Dong, bunun orta ölçekli karbon salım durumunda 35 bin ila 50 bin civarı bitki türüne tekabül ettiğini, kirliliğin artması durumunda bu sayının büyüyebileceğini ifade etti.

Çiçek açan bitki türleri risk altında

İngiltere'de yapılan bir başka çalışmada da araştırmacılar, 335 binden fazla türü kapsayan "çiçek açan bitkilerin" yok olma risklerini ölçtü.

Araştırmacılar, çiçek açan 10 bine yakın türün yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu saptadı.

Her iki araştırmanın bulguları da "Science" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İklim Değişikliği Bitki Türlerini Tehdit Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geceleri kırmızıya bürünen sahilin sırrı şaşırttı Geceleri kırmızıya bürünen sahilin sırrı şaşırttı
Polislerin ’heimlich’ manevrası ile hayata tutundu o anlar kamerada Polislerin 'heimlich' manevrası ile hayata tutundu; o anlar kamerada
Kenyalılar “yeraltı sularını kirlettiği“ suçlamasıyla BP’ye dava açtı Kenyalılar "yeraltı sularını kirlettiği" suçlamasıyla BP'ye dava açtı
Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı
Epstein’in “intihar notu“ ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf Epstein'in "intihar notu" ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf
Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız

00:04
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i mucizeyi gerçekleştiremedi
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i mucizeyi gerçekleştiremedi
23:32
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren’den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...
23:13
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
22:23
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor İran’dan füze saldırısı açıklaması
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! İran’dan füze saldırısı açıklaması
22:13
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
22:07
AK Parti’ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP’den çok yoruldum
AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 00:29:37. #7.13#
SON DAKİKA: İklim Değişikliği Bitki Türlerini Tehdit Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.