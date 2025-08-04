İklim Değişikliği Buzulları Tehdit Ediyor

SİDNEY, 4 Ağustos (Xinhua) -- Avustralya'da yeni tamamlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre iklim değişikliği, 1947'den bu yana ülkenin uzak bölgelerinden Heard Adası'ndaki buzulların yaklaşık dörtte birinin yok olmasına neden oldu.

Araştırmanın sonuçlarına dair Melbourne kentindeki Monash Üniversitesi'nden pazartesi günü yapılan açıklamaya göre ülkenin batısındaki Perth kentinin 4.100 kilometre güneybatısında bulunan ve Antarktika'ya yakın bir bölge olan Heard Adası'ndaki buzulların 1947'den bu yana yaklaşık 64 kilometrekarelik bir kısmı yok oldu. Bu alan adadaki buzulların yüzde 23'üne karşılık geliyor.

Monash Üniversitesi liderliğindeki Avustralya Araştırma Konseyi araştırma merkezinin Antarktika'nın Çevre Geleceğini Güvence Altına Alma programından araştırmacılar, 1947 yılına ait topografik haritaları ve Dünya gözlem platformlarından elde edilen eski ve yeni uydu görüntülerini kullanarak adayı inceledi.

İncelemeler sonucu elde edilen buzul envanterinde 29 buzulun 1947, 1988 ve 2019 yıllarına ait sınırları yer alıyor.

Programın araştırmacılarından Levan Tielidze, "Heard Adası, Dünya üzerinde olabilecek en uzak konumda olmasına karşın ada, küresel ısınmanın derin etkilerini yaşıyor. Bu ısınmaya 20. ve 21. yüzyıllarda artan sera gazı emisyonlarının neden olduğu ise neredeyse kesin" dedi.

Heard Adası, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi uygulaması nedeniyle kısa süre önce haberlere konu olmuştu. Trump, 2016'dan beri hiçbir ziyaret gerçekleşmemiş olmasına ve adayla hiçbir ticaret yapılmamış olmasına rağmen Heard Adası ve yakınındaki McDonald Adası için yüzde 10 gümrük vergisi açıklamıştı.