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İklim Değişikliği Gölleri Kurutuyor

İklim Değişikliği Gölleri Kurutuyor

Prof. Dr. Fatih Konukcu, iklim değişikliği nedeniyle Türkiye'de 36 gölün kuruduğunu belirtti.

25.12.2024 16:47
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle Türkiye'de son 50 yılda 36 gölün kuruduğunu söyledi.

Konukcu, üniversite tarafından Rektörlük Salonu'nda düzenlenen "Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları ve Tohumculuk Konferansı'nda yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin bütün canlıları olumsuz etkilediğini belirtti.

Dünyada 2,5 milyar insanın sağlıklı suya ulaşamadığını aktaran Konukcu, "Her yıl 300-500 milyon ton ağır metal ve kirletici unsurlar, su kaynaklarına deşarj ediliyor. Çok sayıda balık ve kuş nesli kaybolmuş durumda. Nüfus 3, su tüketimi 6 kat artmış durumda. Son 50 yıl içerisinde 36 göl tamamen kurudu, 14 göl de kurumayla karşı karşıya. İklimimize baktığımız zaman aslında yağışlar zaman ve mekan boyutunda çok düzensiz. Her 5-6 yılda bir normal kuraklık, 12-16 yılda bir şiddetli kuraklık yaşıyoruz." dedi.

Konukcu, Trakya'nın gelecekte su sorunu yaşayabileceğini, bölgede içme suyunun çok büyük kısmının yer sularından karşılandığını dile getirdi.

Trakya'nın 141 milyon metreküp su açığı olduğunu vurgulayan Konukcu, "Trakya'da su açığımız var. Peki bu su açığını hissedebiliyor muyuz? Hissetmiyoruz çünkü yeraltı suyunu kullanıyoruz. Şu andaki açık 141 milyon metreküp. 2050 yılına doğru en iyi koşullarda 500 milyon metreküp açık olacak." bilgisini paylaştı.

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer de ülke tohumculuğunda önemli çalışmalara imza attıklarını bildirdi.

Türkiye'nin tohumculukta dünyada önemli yere geldiğini ifade eden Gençer, şunları kaydetti:

"Bugün genel anlamda baktığımızda dünyada 45-50 milyar dolarlık tohumluk ticareti olduğunu varsayıyorduk ama 2020'den sonra yapılan istatistiklerde bugün dünyada yaklaşık 73,1 milyar dolarlık tohum ticaret hacminin olduğu görülmekte. Bizde ülke olarak bugün gelinen noktada bu rakamlar içerisinde yaklaşık 1,5-2 milyar dolarlık tohum ticaret hacmiyle ilk 10 içerisinde yer alıyoruz. Türkiye düne göre kıyasladığımızda 330 milyon dolara yakın ihracatıyla dünyada ilk 10 içerisinde yer almış durumda. Ülkemiz tohumculuğu, kendi kendine yetebilen ve yaklaşık 117 ülkeye tohum ihraç eden bir noktaya gelmiştir."

Konferans, akademisyenlerin sunumlarının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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