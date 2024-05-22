İklim Değişikliği Türbülansları Artırıyor - Son Dakika
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İklim Değişikliği Türbülansları Artırıyor

İklim Değişikliği Türbülansları Artırıyor

Melbourne Üniversitesinden Profesör Todd Lane, iklim değişikliğinin yaralanmalara veya ölüme yol açan türbülansların artmasına yol açtığını söyledi. Londra'dan Singapur'a giden Singapur Hava Yolları'na ait uçağın türbülansa girmesi sonucu 1 yolcunun hayatını kaybetmesi, 30'dan fazla yolcunun yaralanmasının ardından Profesör Lane, iklim değişikliğinin yaralanmalara veya ölüme neden olan türbülansların artmasına yol açtığını belirtti. Küresel ısınmanın rüzgarların akış yönlerini ve hava akımlarını etkilediğini söyleyen Lane, bu durumun türbülansların daha sık meydana gelmesine yol açtığını ifade etti. Ayrıca, iklim değişikliğiyle birlikte gök gürültülü fırtınaların şiddetinin de arttığını ve bu durumun daha şiddetli türbülanslara yol açtığını dile getirdi.

22.05.2024 17:21
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Melbourne Üniversitesinden Profesör Todd Lane, iklim değişikliğinin yaralanmalara veya ölüme yol açan türbülansların artmasına yol açtığını söyledi.

Lane, dün İngiltere'nin başkenti Londra'dan Singapur'a giden Singapur Hava Yolları'na ait uçağın türbülansa girmesi sonucu 1 yolcunun hayatını kaybetmesi, 30'dan fazla yolcunun yaralanmasının ardından ABC News Avustralya'ya değerlendirmelerde bulundu.

Profesör Lane, iklim değişikliğinin yaralanmalara veya ölüme neden olan türbülansların artmasına yol açtığını söyledi.

Küresel ısınmanın rüzgarların akış yönlerini ve hava akımlarını etkilediğini belirten Lane, bu durumun türbülansların daha sık meydana gelmesine yol açtığını ifade etti.

Lane, iklim değişikliğiyle birlikte gök gürültülü fırtınaların şiddetinin de artığını, bunun da daha şiddetli türbülanslara yol açtığını dile getirdi.

Londra'dan Singapur'a giden "SQ321" sefer sayılı uçağın, dün 211 yolcu ve 18 kişilik mürettebatıyla tropikal fırtınaların yaşandığı bölgedeki hava sahasında şiddetli türbülansa girdiği kaydedilmişti.

Türbülans sonucu yolculardan birinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazlasının yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İklim Değişikliği Türbülansları Artırıyor - Son Dakika

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