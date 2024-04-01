Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, iklim değişikliği ve tarımda yapılan hatalardan dolayı dünyada yılda yaklaşık 12 milyon hektar arazinin bozulduğunu söyledi.
Konukcu, AA muhabirine, arazi tahribatının dünyada önemli bir sorun olduğunu söyledi.
Sürdürülebilir gıda için arazi tahribatının önlenmesi gerektiğini belirten Konukcu, gelecek nesiller için ekonomik, sosyal ve ekolojik sürdürülebilirliği arttıracak arazi yönetim uygulamalarının yapılması gerektiğini ifade etti.
Türkiye'nin arazi tahribatından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer aldığını aktaran Konukcu, "Dünyanın birçok bölgesinde insan eliyle olan hareketler veya yanlış uygulamalar neticesinde arazi bozulumu hızlanıyor. Genellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde arazi tahribatı çok daha fazla meydana geliyor. Türkiye kurak ve yarı kurak bir bölgede, çölleşme tehlikesi ile karşı karşıya." dedi.
Konukcu, meralarda aşırı otlatma, toprağın fazla işlenmesi, kimyasal gübre ve ilaç kullanımı gibi konuların dikkat edilmesi gereken başlıklar olduğunu belirtti.
Uzun süren kuraklığın, ekosistemin bozulmasına yol açan doğal bir afet olduğunu anlatan Konukcu, "İklim değişikliği, artan sıcaklıklar, su kaynaklarının azalması, tarım ve gıda güvenliği gibi sorunlara neden olur. Ekolojik dengeye hizmet eden topraklarımızın dengesinin bozulması biyoçeşitliliği, bitkileri, hayvanları ve mikroorganizmaların yaşamlarını etkiliyor. Bunun sonucunda ekolojik denge bozuluyor. Daha sonra toprakların verimi düşüyor ve bundan insanlar zarar görüyor." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › İklim değişikliği ve tarımda yapılan hatalar dünyada arazi tahribatına yol açıyor - Son Dakika
Demirköy ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kedi ve köpeklerin yıllık kuduz aşılaması yapılmaktadır. Aşılama çalışmalarının yanı sıra hayvan sahiplerine kuduz hastalığı hakkında bilgi verilmektedir.
Bilecik'te Tevfikbey Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir sürücü, Dedeoğlu Caddesine ters yönden girdi. Geri geri manevra yaparken, motosiklet sürücüsüne çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde Hüseyin Karaman yönetimindeki bir kamyonet, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı ve takla attı. Yaralananın olmadığı kazada, olay yerine gelen vinç yardımıyla kamyonet kaldırılarak çekiciye yüklenerek trafik akışı normale döndü.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Mersin'de Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 13 ilçenin 7'sini kazanarak 8 belediye başkanlığı elde etti. İYİ Parti 2, MHP 3 ve DEM Parti 1 ilçe belediye başkanlığı kazanırken, 11 ilçenin belediye başkanı da değişti.
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde altyapı kategorisinde play-off'a kalan Samsatdpor, Adıyaman Gençler Birliğispor'u mağlup ederek şampiyon oldu. Penaltı atışları sonucunda 9-8'lik skorla şampiyon olan Samsatsporlu gençler ileri tarihlerde bölge müsabakalarında Adıyaman'ı temsil edecek. U-16 Takımı Teknik Sorumlusu Rıdvan Elpeze, takımın performansından memnuniyetini dile getirerek teşekkürlerini iletti.
Kentte, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanan 8 milyon 970 bin 212 seçmen büyükşehir ve 39 ilçede, 5 yıl görev yapacak belediye başkanlarını seçti.
İzmir'de "Gelecek Çiçek Açsın" projesi kapsamında, 30 ilkokul öğrencisine tarımsal üretim ve toprakla tanışma eğitimi veriliyor.
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Emre Temel'in kullandığı motosiklet ile Can Soner Emecan'ın yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Emre Temel hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?