İklim Kahramanları Projesi Manastır'da Gerçekleşti

13.04.2026 14:26
Antalya Valiliği, iklim krizi için gençlik liderlerini eğitirken çevresel farkındalık artırıyor.

Antalya Valiliğinin yürütücü olduğu "İklim Kahramanlarımızla Geleceğimizi Yeşillendirelim" isimli proje Kuzey Makedonya'nın Manastır şehrinde gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1896-1899 yıllarında askeri eğitim gördüğü Manastır Askeri İdadisi'nin yer aldığı Manastır'da 23-30 Mart'ta gerçekleştirilen projenin temel amacının, gençlik liderlerinin iklim krizi konusundaki farkındalıklarını artırmak olduğu belirtildi.

Diğer amaçların, gençlik liderlerinin çevre sorunlarına karşı duyarlılığını geliştirmek, bilgilerin ortak ülkelerdeki gençlik liderlerine aktarılmasıyla çevresel sürdürülebilirlik ve gençliğin güçlendirilmesi üzerinde önemli ve kalıcı etki yaratmak olduğu bildirilen açıklamada, Ankara Gazi Üniversitesi, Kuzey Makedonya, Letonya, Sırbistan, Slovenya ve Almanya'daki ortak kurum ve kuruluşlardan projeye katılan 30 gençlik liderinin çevre sorunlarını tartışarak çözümler üreteceği, elde ettikleri kazanımları kendi ülkelerinde yerel gençlik liderleri ve gençlerle paylaşacağı ifade edildi.

Proje faaliyetleri kapsamında, Gazi Üniversitesi'nden 3 uzman akademisyen tarafından, hava, toprak, su ve gürültü kirliliği sonucu oluşacak çevre zararını minimuma indirme ve sürdürülebilirlik konusunda sunum ve çeşitli eğitimler verildiği aktarılan açıklamada, eğitim aralarında oyunlar, bilgi yarışmaları, kültür ve doğa gezileri, grup projeleri ve yerel farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildiğini bildirildi.

Proje kapsamında ziyaretler de gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"St. Kliment Ohridski Üniversitesi'nden Prof. Dr. Lela Andreevska öncülüğünde, Proje Koordinatörü Dr. Gülşen Elmas ve proje heyeti tarafından Bitola Belediye Başkanı Toni Konjanovski ziyaret edildi. 29 Mart'ta projemizin Youthpass sertifika töreni Kuzey Makedonya Finans Bakanı Yardımcısı Nikolche Jankulovski'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Jankulovski tarafından katılımcıların Youthpass belgeleri takdim edildi. Bizlerle yeni iş birliklerine her zaman açık olduklarını belirten Jankulovski ile yeni projeler için fikir alışverişi yapıldı."

Açıklamada, projeyi Avrupa çapında yaygınlaştırmak için gerekli ve güncel kaynaklar, bulgular ve en iyi uygulamaların Erasmus+ ve diğer AB programları gibi Avrupa ağlarıyla paylaşılacağı, dijital kitabın Türkiye başta olmak üzere tüm katılımcı ülkelerde ve uluslararası platformlarda paylaşılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi

16:17
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump’ın ’abluka’ restine karşı çıktı
15:49
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı İşte sonuç
15:24
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
14:33
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
