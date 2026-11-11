İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen'den iklim değişikliğiyle mücadelede eylemleri hızlandırma çağrısı - Son Dakika
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İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen'den iklim değişikliğiyle mücadelede eylemleri hızlandırma çağrısı

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Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, iklim değişikliğiyle mücadelede yeterince hızlı hareket edilmediğini belirterek, iklim eylemlerinin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, iklim değişikliğiyle mücadelede yeterince hızlı hareket edilmediğini belirterek, iklim eylemlerinin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Van der Bellen, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Konuşmasına, yanında getirdiği Avusturya kaynak suyuyla dolu şişeyi göstererek başlayan Van der Bellen, temiz içme suyunun ülkesinde uzun yıllar boyunca doğal bir kaynak olarak görüldüğünü ancak iklim değişikliğinin su kaynaklarının değerini ortaya koyduğunu söyledi.

Van der Bellen, Avusturya'da içme suyu kaynaklarının büyük ölçüde güvence altında olduğunu ancak geçen yaz bazı bölgelerde su sıkıntısı yaşandığını belirtti.

Geçen yazın ülke tarihindeki en sıcak yaz olduğunu ve neredeyse hiç yağış görülmediğini ifade eden Van der Bellen, kuraklık nedeniyle tarımsal ürün kayıpları yaşandığını ve hidroelektrik santrallerindeki elektrik üretiminin azaldığını kaydetti.

Van der Bellen, bu gelişmelerin su kaynaklarının korunmasının önemini bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.

İklim değişikliğinin diğer ülkeleri çok daha ağır etkilediğine dikkati çeken Van der Bellen, Latin Amerika, Afrika ve Asya'da insanların yıkıcı kuraklıklarla mücadele ettiğini, Nepal'de ise bu yıl meydana gelen ani sel felaketinin ciddi yıkıma yol açtığını anlattı.

Van der Bellen, iklim değişikliğinin hızla ilerlediğini, bunun doğal kaynakları ve insanların yaşam alanlarını tehdit ettiğini belirtti.

Fosil yakıt kullanımının insanların korumaya çalıştığı doğal çevreye zarar verdiğini söyleyen Van der Bellen, Avrupa'daki buzulların geri dönüşü olmayan şekilde eridiğini, deniz seviyelerinin yükseldiğini ve hayvanların doğal yaşam alanlarını kaybettiğini ifade etti.

Van der Bellen, yenilenebilir enerjiye geçişin önemine işaret ederek, "Rüzgar türbinlerinin güzel görünüp görünmediğini tartışmayı bırakalım. Fikirlerimizi eyleme dönüştürmenin zamanı geldi." dedi.

Elektrikli ulaşım, sürdürülebilir tarım, yeşil teknolojiler ve özellikle yeşil elektrik üretiminin yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Van der Bellen, "Çok az şey yapıyoruz ve çok yavaş hareket ediyoruz. Bu nedenle iklim eylemlerinin hızını artıralım." ifadelerini kullandı.

COP31 Antalya

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı, 9 Kasım'da Antalya'da başladı. Sözleşmeye taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'ni bir araya getiren konferans, 20 Kasım'da sona erecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11-12 Kasım'da düzenlenen Liderler Zirvesi'ne ise 6 kıtadan 95 ülke ve 7 uluslararası kuruluşu temsilen 102 liderin katılması bekleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen'den iklim değişikliğiyle mücadelede eylemleri hızlandırma çağrısı - Son Dakika
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