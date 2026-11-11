İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - İklim diplomasisinde parlamentoların yeni dönemi COP31'de ele alındı - Son Dakika
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İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - İklim diplomasisinde parlamentoların yeni dönemi COP31'de ele alındı

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İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - İklim diplomasisinde parlamentoların yeni dönemi COP31\'de ele alındı
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- "Parlamentolar İçin Bir Yol Haritası: Küresel İklim Taahhütleri Ulusal Düzeyde Nasıl Hayata Geçirilir?" başlıklı panelde, parlamentoların iklim politikalarının oluşturulması ve uygulanmasındaki rolü değerlendirildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen "Parlamentolar İçin Bir Yol Haritası: Küresel İklim Taahhütleri Ulusal Düzeyde Nasıl Hayata Geçirilir?" başlıklı panelde, küresel iklim taahhütlerinin ulusal politikalara aktarılmasında parlamentoların rolü, uluslararası işbirliği ve iklim politikalarının uygulanmasına yönelik ülke deneyimleri değerlendirildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde dün Antalya'da gerçekleştirilen panelde, Avrupa, Orta Doğu ve Körfez bölgesinden parlamenterler bir araya geldi.

Oturumda, küresel iklim hedeflerinin ulusal düzeyde somut politika ve yasal düzenlemelere dönüştürülmesine ilişkin ülke deneyimleri paylaşılırken parlamentoların iklim politikalarının oluşturulması ve uygulanmasındaki rolü ele alındı.

Panelin moderatörlüğünü Forward Thinking Direktörü Jordan Morgan üstlendi. Panelde, Dünya Bankası ve IMF Parlamenter Ağı Başkanı ve Lüksemburg Temsilciler Meclisi Milletvekili Sven Clement, Kuveyt Ulusal Meclisi Milletvekili Alia Al Khaled, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut ve Mısır Milletvekili Dr. Ahmed Fayed konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde konuşan Sven Clement, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası taahhütlerin ulusal mevzuat, yeterli finansman ve etkin denetim mekanizmalarıyla desteklenmesinin önemini vurguladı.

Lüksemburg'un iklim yasası, iklim finansmanına yönelik bütçe artışları ve ücretsiz toplu taşıma uygulaması gibi örnekleri paylaşan Clement, iklim politikalarının uygulanmasında çevresel hedeflerle vatandaşların ekonomik ve sosyal ihtiyaçları arasında denge kurulması gerektiğini vurguladı.

Clement, parlamentoların bütçe denetimi, uluslararası anlaşmaların onaylanması ve hükümetlerin iklim taahhütlerinin takibinde üstlendiği sorumluluğa da değindi.

Kuveyt Ulusal Meclisi Milletvekili Khaled ise Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin iklim değişikliğiyle mücadelede karşılaştığı ortak sorunları değerlendirdi.

Bölgedeki yüksek enerji tüketimi, artan soğutma ihtiyacı, deniz suyunun arıtılması ve araç odaklı kentleşmenin emisyonlar üzerindeki etkilerine işaret eden Khaled, enerji verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, karbon fiyatlandırması ve sürdürülebilir kent planlamasının öncelikli politika alanları olduğunu belirtti.

KİK ülkeleri arasında çevre politikalarının koordinasyonunu güçlendirmek üzere üst düzey bir KİK Çevre Konseyi kurulması önerisini de paylaşan Khaled, ortak standartların geliştirilmesi ve uygulamaların izlenmesinde bölgesel işbirliğinin önemini dile getirdi.

Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi

AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, iklim değişikliğinin çevresel etkilerinin yanı sıra ekonomi, gıda güvenliği, enerji sistemleri ve toplumsal refah üzerinde de belirleyici sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Özellikle Akdeniz havzasında artan sıcaklıklar, kuraklık ve su kıtlığının iklim değişikliğiyle mücadeleyi daha önemli hale getirdiğine dikkati çeken Durgut, Paris Anlaşması kapsamındaki hedeflerin ulusal politikalara dönüştürülmesinde parlamentoların yasama, bütçe ve denetim yetkilerinin önemine işaret etti.

Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalara değinen Durgut, 2025 yılında kabul edilen İklim Kanunu'nun iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum politikalarının güçlendirilmesi bakımından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Ayrıca 2024-2030 dönemini kapsayan strateji ve eylem planları çerçevesinde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, sürdürülebilir kaynak yönetimi ve döngüsel ekonomi alanlarında yürütülen çalışmaları aktardı.

Durgut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan girişimlere de değinerek çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik konusunda toplumsal farkındalığın önemini vurguladı.

Mısır Milletvekili Fayed ise iklim değişikliğiyle mücadelede yasal düzenlemelerin yanı sıra siyasi uzlaşının da belirleyici olduğunu dile getirdi.

Mısır'da iklim politikalarının uygulanmasını hızlandırmak amacıyla karbon yönetişimi, karbon ayak izinin ölçülmesi ve yeşil alanların genişletilmesine yönelik üç ayrı yasa tasarısı hazırladıklarını belirten Fayed, tasarıların ayrı ayrı sunulmasının farklı siyasi partiler ve milletvekilleri arasında uzlaşmayı kolaylaştırmayı amaçladığını kaydetti.

Kaynak: AA
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