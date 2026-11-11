İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Slovenya'dan iklim politikalarında gençler vurgusu, Karadağ'dan doğanın korunması mesajı - Son Dakika
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İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Slovenya'dan iklim politikalarında gençler vurgusu, Karadağ'dan doğanın korunması mesajı

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Slovenya iklim politikalarında gençlerin daha aktif rol alması gerektiğini, Karadağ da doğanın korunmasının Avrupa geleceğinin merkezinde yer aldığını ifade etti.

Slovenya iklim politikalarında gençlerin daha aktif rol alması gerektiğini, Karadağ da doğanın korunmasının Avrupa geleceğinin merkezinde yer aldığını ifade etti.

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ve Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında konuştu.

Pirc Musar, fosil yakıtlardan uzaklaşmanın küresel ölçekte ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğine işaret ederek, enerji dönüşümünün kademeli ve adil olması, ülkelerin farklı koşullarını dikkate almasının önemli olduğunu söyledi.

Gençlerin iklim politikalarına katılımına ilişkin Pirc Musar, gençlerin alınan kararların sonuçlarıyla yaşayacaklarına dikkati çekti.

Pirc Musar, Slovenya'da gençlerle düzenli olarak bir araya geldiklerini ve önerilerini dinlediklerini dile getirerek, diyaloğun tek başına yeterli olmadığını, gençlerin görüşlerinin karar alma süreçlerini de şekillendirmesi gerektiğini ifade etti.

"Doğanın korunması, hem dayanıklılığımızın hem de Avrupa geleceğimizin merkezinde yer alıyor"

Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic de ülkesinin 35 yıl önce kendisini anayasal olarak dünyanın ilk ekolojik devleti ilan ettiğini, Karadağ'ın doğanın korunmasını ulusal kimliğinin merkezine yerleştirdiğini söyledi.

Bu doğrultuda 4 adım attıklarını, ilk adımın doğal mirasın korunması olduğunu belirten Milatovic, AB'ye üyelik sürecinde en ileri aşamadaki aday ülke olarak 2028'e kadar Birliğin 28. üyesi olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ormanların Karadağ topraklarının yaklaşık yüzde 60'ını kapladığına dikkati çeken Milatovic, "Doğanın korunması, hem dayanıklılığımızın hem de Avrupa geleceğimizin merkezinde yer alıyor." diye konuştu.

Sel, orman yangınları, kuraklık ve kıyı risklerinin can kayıplarına yol açtığını, altyapıyı ve geçim kaynaklarını tehdit ettiğini vurgulayan Milatovic, iklim hedeflerini yükselttiklerini, net sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar en az yüzde 55, 2035'e kadar ise yüzde 60 azaltmayı taahhüt ettiklerini dile getirdi.

Doğanın tehdit altına girmeden korunmasını istediklerini vurgulayan Milatovic, bu kapsamda orman yangınlarına karşı önleyici tedbirlerin güçlendirilmesini, kirletenlerin hesap vermesini hedeflediklerini belirtti.

Milatovic, 35 yıl önce ekolojik bir devlet olma sözü verdiklerini yineleyerek, "Bugün bu sözün kararlarımıza ve kalkınmamıza yön verebileceğini kanıtlamaya çağrılıyoruz. Ekolojik mirasımız sadece devraldığımız bir şey değil. Vatandaşlarımız ve gelecek nesillerimiz için yerine getirmemiz gereken bir sorumluluk." dedi.

COP31 Antalya

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı, 9 Kasım'da Antalya'da başladı. Sözleşmeye taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'ni bir araya getiren konferans 20 Kasım'da sona erecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11-12 Kasım'da düzenlenen Liderler Zirvesi'ne ise 6 kıtadan 95 ülke ve 7 uluslararası kuruluşu temsilen 102 liderin katılması bekleniyor.

Kaynak: AA
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