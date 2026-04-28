İktidar Cenahındaki Dehşet Verici Duyarsızlaşma

Bugün iktidar cenahındaki, özellikle Ak Parti'deki dehşet verici duyarsızlaşmayı yazmak istiyorum. Madenciler Eskişehir'den Ankara'ya yalınayak yürüdü, asfalta baretleriyle vurdular. İktidar kolluk güçleriyle yol kesti, onlar yine yürüdü. Ankara'da polis kuşatmasıyla karşılaştılar. 23 Nisan'da aileleri ve çocukları geldi, manzara yürek yakıcıydı. Eşlerin çoğu başörtülüydü, muhtemelen Ak Parti tabanıydı. Gözyaşlarıyla da ulaşamadılar iktidara. Ankara ayazında açlık grevine başladılar, sadece tuz-şeker-limonlu su içtiler. Bir kısmı hastaneye kaldırıldı. Bir tek Ak Partili milletvekili ziyaret etmedi. Yorulurlar, usanırlar diye düşünülmüş olmalı ki gözler, kulaklar ve yürekler kapatıldı madencilere.

Akbelen'den Ankara'ya 'Ağaçlarımızı kesmeyin' diye gelen şalvarlı, başı yazmalı kadınlar da duyulmadı. Jandarma gönderildi üzerlerine, Ankara'da polis ablukasına maruz kaldılar. Esra Işık tutuklandı. Orada da yok iktidarın milletvekilleri. Cesaret meselesi değil mi bu tür toplum infiallerinde onların yanında durmak? 'Ne istiyorsunuz?' diye sormak... Çünkü bu insanlar, iktidarın koruma alanındaki patronların mağdurları.

Maraş'ta okul saldırısında can veren yavrunun cenazesine babası KHK'lı diye bir tek bakan katılmadı. 'Nerde sende o yürek' diyor ya Sezen Aksu. Belki minik yavrunun cenazesinde saf tutarsanız babasının KHK'lılığı bulaşır diye mi? Geçmişte 'İnsan krizi' başlıklı yazımda, parası yok diye çocuğun vefat eden babası için mevlit okumayan imamı yazmıştım. İşte babası KHK'lı çocuğun cenazesine katılmayan bakanlar ne krizine örnek?

İktidarın emekliler için bir planı var mı? 'Emeklilerin bayram ikramiyesini bin lira artırmaya para yok' diyen mantık, emeklinin feryadına yöneliyor mu? 16 milyon emeklinin milyonlarcası açlık sınırının altında. İktidar bunu dert edinen var mı? Bir emekli kahvesine gidip iç öfkeyi dinlemeye cesaret eden var mı? Duyduklarını Beştepe'ye taşıyan bir Allah kulu var mı?

6.5 milyon 'ev genci' için bir gelecek tasarımı var mı? Üniversite bitirip kafede çalışan, moto-kuryelikle cebelleşen, babadan harçlık isteyen gençlik için bir duyarlılık beklenmeli mi? Yeniden Refah Partili Mehmet Aşıla 'Bu mesele Milli Güvenlik sorunu' demiş. Bir tane iktidar cenahından sahip çıksın. Var mı?

İktidar milletvekilleri markete gider mi? Biberin 200 liraya satıldığını görür mü? Her şeyi ABD-İsrail-İran savaşına bağlayıp geçme lüksüne sarılır mı? Bir emeklinin, işsizin, asgari ücretlinin kıvranışına dair iç sesi var mı? Meydanlarda Tayyip Erdoğan'ın ses tonuyla çay-simit hesabı yapmak sadece muhalefetin işi mi? Çarşı-pazar gezip vatandaşa kulak verme duyarlılığını ne zaman kaybetti milletvekilleri?

Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, okullarda Kur'an ve Siyer dersini seçenlerin oranı yüzde 30'lardan yüzde 5'lere düştü dedi. Niye? Hiç kafa yoran var mı? Hangi duyarlılıklar aşınıyor toplumda? Yargı'ya güvenin yüzde 18'e düştüğü haberlerinin bir anlamı var mı? Yoksa herkes 'Uydum imama' modunda mı? Muhalefeti vuruyorsa her şey meşru mu? Meclis'te 'Kabul edenler – Etmeyenler' haberlerinde rol almak milletin emanetine sadakat mi? Ülkenin bunaltıcı sorunlarının hangisinde etkisi var iktidarın Meclis grubunun? Bu mu size oy veren insanların beklentisi? 23 Nisan'da Ankara'da madenci eşlerinin yanında gözyaşı döken başörtülü kadınlar ve çocuklar var ya... Duyarsızlığın hesabı onların yüreğine yazılmıştır, bunu unutmamak lazım.