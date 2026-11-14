İl Emniyet Müdürü Yıldız, Sultangazi'de 39 ilçede görev başında olduklarını söyledi - Son Dakika
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İl Emniyet Müdürü Yıldız, Sultangazi'de 39 ilçede görev başında olduklarını söyledi

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İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sultangazi'deki asayiş uygulamasını denetleyerek sürücü ve yolcuların GBT sorgusunu inceledi. Yıldız, 39 ilçede güvenlik için görev başında olduklarını söyledi ve uygulama noktasında bir çocuğa oyuncak hediye etti.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sultangazi'de polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasını denetledi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Trafik Denetleme ve Özel Harekat şube müdürlükleri ile motosikletli polis timlerinin katılımıyla, Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı.

Polis ekiplerince sürücü ve yolcuların üst aramaları yapılırken, araçların ruhsat ve diğer belgeleri kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Gazi Mahallesi'ndeki uygulamayı denetledikten sonra, Yunus Emre Mahallesi'ndeki denetim noktasına gelerek incelemelerde bulundu.

Polis ekiplerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldız, uygulama noktasında durdurulan araçların sürücüleriyle konuştu, bir çocuğa oyuncak hediye etti.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Yıldız, İstanbul'un huzurunu korumak ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için 39 ilçenin tamamında aynı iradeyle görevlerinin başında olduklarını söyledi.

Yıldız, suçun karanlığına karşı milletin huzurunun kandili olduklarını belirterek, suç örgütleri, şehir eşkıyaları ve vatandaşların huzuruna kasteden her türlü suç yapılanmasına karşı mücadelelerini tavizsiz sürdürdüklerini belirtti.

Gerçekleştirdikleri denetim, uygulama ve operasyonların, geleceğin teminatı olan gençleri korumak adına ortaya koydukları iradenin en somut göstergesi olduğunu vurgulayan Yıldız, "Devletimizin şefkat eli de vardır, gerektiğinde demir yumruğu da. Bilinmelidir ki, o demir yumruk mutlaka ve mutlaka milletimizin huzuruna kastedenlerin tepesinde her zaman olur, olacaktır." dedi.

Yıldız, denetim noktasının çevresindeki esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti.

Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri etkinlik alanını da ziyaret eden Yıldız, burada vatandaşlarla sohbet ettikten sonra bölgeden ayrıldı.

Kaynak: AA
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