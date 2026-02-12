İl Milli Eğitim Müdürü Çerkeş'te İncelemede Bulundu - Son Dakika
İl Milli Eğitim Müdürü Çerkeş'te İncelemede Bulundu

12.02.2026 15:47
Ayhan Işık, Çerkeş'te eğitim projelerini inceledi, öğretmen ve öğrencilerle görüştü.

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, Çerkeş'te incelemelerde bulundu.

Eğitim faaliyetlerini yerinde inceleyerek projeler hakkında bilgi alan Işık, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti, görüş alışverişinde bulundu.

Çerkeş Halk Eğitimi Merkezi'ni de ziyaret eden Işık, kurslar ve usta öğreticilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Işık, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA

Ayhan Işık, Güncel, Son Dakika

