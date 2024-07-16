Güncel

İl Milli Eğitim Müdürü'nün kızı YKS'de Türkiye dördüncüsü oldu

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe'nin kızı YKS'de Türkiye dördüncüsü, Gaziantep birincisi oldu

Ayşe Tuğçe, matematik, fizik, kimya ve biyoloji sorularının tamamına doğru yanıt verdi

GAZİANTEP - Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe'nin kızı Ayşe Tuğçe Tepe, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda büyük bir başarıya atarak Gaziantep birincisi, Türkiye dördüncüsü oldu. Ayşe Tuğçe Tepe, YKS'nin AYT sınavında matematik, fizik, kimya ve biyoloji sorularının tamamına doğru yanıt verdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 8-9 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçların ardından çok sayıda öğrenci önemli başarı ve derecelerle dikkat çekti. Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesi öğrencisi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe'nin kızı Ayşe Tuğçe Tepe de YKS'de matematik, fizik, kimya ve biyoloji sorularının tamamına doğru yanıt vererek aldığı 498,36 puanla Gaziantep birincisi, Türkiye dördüncüsü oldu.

"İstikrarlı bir şekilde ders çalışmaya devam ettim"

Ders çalışmaya istikrarlı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Ayşe Tuğçe Tepe, "Ders çalışmaya 11. sınıfta başladım diyebilirim. Çünkü konular ilgi çekiciydi. Biyoloji, matematik ve fizik ilgimi çekmeye başladı. En başından beri aslında sayısalcı olduğum belliydi. Matematiği seviyordum. Ortaokuldan beri matematikte iyi olduğum için çözebildiğim dersi seviyordum. Soruyla uğraşmak da hoşuma gidiyor. İstikrarlı bir şekilde ders çalışmaya devam ettim. O yüzden şimdi buradayım. Türkiye'de ilk 5 bin diyordum. Ama tabii daha iyisini istiyordum. Sonuçta Gaziantep birincisi, Türkiye dördüncüsü oldum" dedi.

"Tarif edilemez güzel duygular"

Kızının başarısı hakkında konuşan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, "Tarif edilemez güzel duygular. Geceden beri, erken açıklanacağı söylentisi vardı. O yüzden biz sabaha kadar hiç uyuyamadık. Eşimde aynı şekilde uyuyamamış. Eşim sabah açıklandığını öğrendiğinde Ayşe diye bağırdı. Çünkü merak ediyorduk. Beklediğimiz bir sonuçtu. Çünkü sorulara açıklandığında bakmıştık. Soruları tek tek kontrol etmiştik bu sonucu bekliyorduk. Tarifsiz bir duyguydu. Bize yaşattığı için canım kızıma çok teşekkür ediyorum. Bu başarıları daim olsun. Çok güzel bir kişiliği var. Karakteri çok güzel. Vatanına, bayrağına, ülkesine ve milletine faydalı bir evlat olacağına inancım tam. Tercihler noktasında da ben kendisinin araştırmalarına güveniyorum. Çünkü kendisini çok iyi tanıyor. Elbette rehberlik noktasında bize danışacak. Biz de tecrübelerimizi önüne koyacağız. Seçimini kendisine bırakacağız. Doğru tercihle beraber başarıları daim olacak, bizler de her zaman yanında olacağız. Ülkesini ve milletini çok daha güzel yarınlara taşımak için birlikte yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"Başkasının çocuğu olsa yine sevincim bu kadar olurdu"

Tepe, "Şehrimizdeki bütün evladımızın başarısı kendi öz evladımın başarısı gibi. Bunu söylerken insana duygu da yükleniyor. Hiç birini kendi çocuğumdan ayırmıyorum. Başkasının çocuğu olsa yine sevincim bu kadar olurdu" ifadelerini kullandı.

"Anne ve babanın desteği çok önemli"

Sınav sürecinde ebeveynlerin yapması gerekenler hakkında tavsiyelerde bulunan Tepe, "Tavsiye noktasında ise anne ve babanın desteği çok önemli. Anne ve babanın desteği olursa çocuğun eksik yönleri tam oluyor. Ebeveynlerin bu desteği ve sevgiyi göstermemiz lazım. Bu manevi yönüydü. Maddi yönü ise, devletin imkanları sınırsız. Bu hizmetleri öğrencilerin imkanlarına sunmak gerekir. Anne ve baba olarak ta devletin imkanlarını çocuklarının hizmetine sunmak lazım" şeklinde konuştu.

"Çok gurur duyuyorum kızımla"

Kızıyla gurur duyduğunu söyleyen anne Günnur Tepe, "Çok gurur duyuyorum kızımla. Çok çalıştı, çok emek verdi. Hak etmişti. Sonucunu da gördük hep beraber. İnşallah bundan sonrası için bahtı, önü çok açık olur. Ayşe Tuğçe kendi eksiklerini gören bir kız. Zaten baştan beri kendisi biraz mütevazi davranıyor ama ilkokuldan beri her zaman düzenli ve istikrarlı çalışan bir öğrenci. Eksik gördüğü konularda destek istedi bizden. Biz de özel derslerle, etütlerle onu destekledik. Ne istiyorsa, eksiği neyse o konuda ona yardımcı olmaya çalıştık. Kendisi de zaten çalıştı, gayret etti, gösterdi. Gayret gösterdi ve başardı. Yani başka bir şey yapmadık biz. O ne isterse, ne talep ederse onu karşıladık" diye konuştu.