İl Özel İdaresi Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 230 köy yolunu ulaşıma açtı

İl Özel İdaresi Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 230 köy yolunu ulaşıma açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 230 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Pazar günü itibarıyla kapalı olan yolların tamamının açılmasıyla köylerde ulaşım yeniden sağlandı.
Kastamonu'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 230 köy yolunun tamamı ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Kentin yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için yoğun çalışma yürüttü.
Pazar günü itibarıyla kapalı olan 230 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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