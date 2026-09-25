İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap nedeniyle Çankırı'daki hayvan pazarını kapattı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap nedeniyle Çankırı'daki hayvan pazarını kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çevre illerde şap hastalığı vakaları görülmesi üzerine Çankırı'daki hayvan pazarının tedbir amaçlı kapatıldığını bildirdi. Kentte önleyici tedbirler alındığı ve kapatmanın ikinci talimata kadar süreceği belirtildi.
Çankırı'daki hayvan pazarının, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldığı bildirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, çevre illerde şap hastalığı vakalarının tespit edilmesi üzerine kentte önleyici tedbirlerin alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı ilimizde hayvan pazarı ikinci bir talimata kadar kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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