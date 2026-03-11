İlaç Yokluklarına Çözüm Arayışı - Son Dakika
İlaç Yokluklarına Çözüm Arayışı

11.03.2026 17:46
Türk Eczacıları Birliği, ilaç yoklukları için sürdürülebilir bir fiyat politikası önerdi.

(ANKARA) - Türk Eczacıları Birliği Başkanı Mehmet İrfan Demirci, "İlaç yokluklarının kalıcı çözümü; ekonomik gelişmelere uyumlu, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir ilaç politikasının hayata geçirilmesidir. Biran önce İlaç Fiyat Kararnamesi'nin sürüncemede bırakılmadan netleştirilmesi, Kararname'nin gerekliliklerinin yerine getirilmesi, iskonto baremlerinin güncellenmesi, belki de sorunun temel çözüm noktası olacaktır" dedi.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı İrfan Demirci, "ilaç yokluklarına" ilişkin açıklama yaptı. Demirci, şunları söyledi:

"Son yıllarda giderek daha sık karşılaştığımız ilaç yoklukları artık ciddi bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Çünkü ilacına ulaşamayan hasta için, hastasının ilacını bulamayan eczacı için ve tedaviyi planladığı şekilde sürdüremeyen hekim için bir ciddi bir sorundur. Bugün ülkemizde karşı karşıya olduğumuz ilaç yokluklarının temel nedeni, mevcut ilaç fiyatlandırma modelinin ekonomik gerçeklerle uyumsuz hale gelmiş olmasıdır. Enflasyon, üretim maliyetleri ve küresel piyasalardaki gelişmeler karşısında gerçekçi olmaktan uzaklaşan fiyatlandırma politikaları, bazı ilaçların Türkiye pazarına yeterli ve sürdürülebilir biçimde sunulmasını zorlaştırmaktadır."

Hayata geçirilen 'İlacım Nerede?' gibi uygulamalar, ilk bakışta vatandaşlarımızın ilaca erişimi konusunda bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmayı amaçlayan adımlar olarak değerlendirilebilir. Ancak burada önemli bir noktayı özellikle vurgulamak gerekir: 'İlaç Takip Sistemi' önemli bir denetim ve takip mekanizmasıdır. Fakat her dijital sistemde olduğu gibi sistem kayıtları ile sahadaki fiili durum arasında zaman zaman farklılıklar oluşabilmektedir.

"Bu nedenle kısa süreli kayıt uyumsuzlukları oluşabilir"

Örneğin, eczane otomasyon sistemleri ile 'İlaç Takip Sistemi' arasındaki veri güncellemeleri anlık olmamaktadır. Bu nedenle kısa süreli kayıt uyumsuzlukları oluşabilir. Stok yetersizliği nedeniyle reçetede yazan ilacın bir kısmı hastaya verilmiş, kalan miktar verilene kadar reçete sonlandırılmadığı için ilaç sistemde görünmeye devam edebilir. Bu tür teknik durumlar zaman zaman 'ilaç eczanede var ama verilmedi' şeklinde yanlış bir algının oluşmasına; eczacı ile hastasının gereksiz yere karşı karşıya gelmesine neden olacaktır. Sahada hastası için ilacı arayan, alternatifleri sorgulayan ve hastasını mağdur etmemek için çaba gösteren taraf eczacının ta kendisidir. Bizler sorunu değerlendirirken, eczacılar ile hastaları karşı karşıya getirme riski taşıyan uygulamalar yerine sorunun gerçek nedenlerine odaklanılması gerektiğine inanıyoruz. İlaç yokluklarının kalıcı çözümü; ekonomik gelişmelere uyumlu, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir ilaç politikasının hayata geçirilmesidir. Biran önce İlaç Fiyat Kararnamesi'nin sürüncemede bırakılmadan netleştirilmesi, Kararname'nin gerekliliklerinin yerine getirilmesi, iskonto baremlerinin güncellenmesi, belki de sorunun temel çözüm noktası olacaktır."

Kaynak: ANKA

17:42
