İlay Aksoy\'dan Yasal İşlem Tehdidi

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(ANKARA) - Demokrat Parti'nin 15. Olağan Kongresi'nde genel başkan adaylığı kabul edilmeyen İlay Aksoy, "Partimizin itibarı adına gerekli yasal işlemleri ben ve ekip arkadaşlarım başlatacağız" açıklamasını yaptı.

Demokrat Parti'nin 15'inci Olağan Kongresi dün "Söz yeniden milletin" sloganıyla yapıldı. Divan Başkanı, Genel Başkan adaylığı için İlay Aksoy adına toplanan imzalardan bazılarının imza atan delegelerce geri çekildiğini, bazı imzaların ise geçersiz sayıldığını açıkladı. Bunun üzerine gerginlik çıktı. Adaylığı kabul edilmeyen İlay Aksoy, "Siz bugün kendi partinize darbe yaptınız. Bu kadar insanın iradesine ipotek koydunuz. Sizin AK Parti'den hiçbir farkınız yok. Siz darbe yaptınız, bu parti böyle değil. Yazıklar olsun" diye tepki gösterdi. İlay'ı destekleyenler ile diğer partililer arasında tartışmalar yaşandı.

İlay Aksoy, dünkü kongreye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aksoy'un açıklaması şöyle:

"Dünkü yapılan Demokrat Parti 15. Olağan Kongresi'nde yoğun baskılar sonucunda imzaların geri çektirildiğini söyledim. İstanbul İl Başkanı Adem İpek'in bizzat 'aynı baskıyı siz de kurabilirsiniz' ifadeleri de bu durumu açıkça ortaya koymakta ve itiraf edilmektedir. Bu kongre antidemokratik ve usulsüz koşullarda yapılmıştır. Benim seçilme, delegelerimizin seçme hakkına, hür iradesine el konulmuştur. Partimizin itibarı adına gerekli yasal işlemleri ben ve ekip arkadaşlarım başlatacağız."