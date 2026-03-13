İlber Ortaylı'ya Taziye Mesajı

13.03.2026 17:42
İstanbul Valisi Davut Gül, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle karşıladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı paylaştı.

Vali Gül, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin önde gelen tarihçilerinden, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli çalışmaları ve ilim hayatına sunduğu önemli katkılarla daima minnetle yad edeceğimiz hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

