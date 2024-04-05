Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, Kaymakam Cevdet Ertürkmen'i ziyaret etti.
Ertürkmen, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında emniyet personelini makamında kabul etti.
Ertürkmen, "Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis kadromuzun kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Vatan için şehit olan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Görevi başında üstün başarı gösteren tüm polis teşkilatlarımıza kolaylıklar dilerim." ifadesini kullandı.
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.
Elazığ Valiliği tarafından düzenlenen asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, kesinleşmiş hapis cezası olan 452 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 551 şahıs olmak üzere toplamda 1003 şahsın yakalandığını ve adli makamlara teslim edildiğini açıkladı. Yakalama oranında geçen yıla göre yüzde 54 artış sağlandığı belirtildi.
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine gözaltına alınan O.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Zonguldak'ta Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar bayramlık alışverişi için Gazipaşa Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar kent merkezine inerek mağazalara ve şeker tezgahlarına ilgi gösterdi. Esnaf, yoğun ilginin arife gününe kadar devam etmesini bekliyor.
Malatya'da, Ramazan Bayramı tatilini kent dışında geçirmek için otobüs yolculuğunu tercih eden vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Şehirlerarası otobüs terminalinde bazı yolcuların bilet bulmakta zorluk çektiği öğrenilirken, otobüs firmaları ek seferler düzenledi. En fazla seferin İstanbul'a yapıldığı belirtildi.
Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan Havva Özen, kabir ziyaretine giderken üç çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Köpeklerin sahibi gözaltına alındı. Ölen kadının oğlu, köydeki çobanların uyarılara rağmen tedbir almadığını belirterek yetkililerden gereken önlemlerin alınmasını istedi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü, ani fren yapması sonucu motorun hakimiyetini kaybederek yaralandı. Olay yerine gelen acil yardım ekipleri yaralıya müdahale etmek istese de sürücü hastaneye gitmeyi reddetti.
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