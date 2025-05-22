Ildır Mübadil Buluşması Davet Ediyor

(İZMİR) - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 24-25 Mayıs günlerinde düzenlenecek Ildır Mübadil Buluşması'na Çeşmelileri ve misafirleri davet ederek, "Ildır Mübadil Buluşması ile hem kültürel mirasımızı yaşatacak hem de bu mirası gelecek nesillere aktaracağız" dedi.

Çeşme Belediyesi, Çeşme Kent Konseyi ve Çeşme Rumeli Mübadilleri Derneği iş birliği ile Çeşme'nin kültürel zenginliklerini, mutfak mirasını ve mübadil geçmişini yaşatmak amacıyla düzenlenecek Ildır Mübadil Buluşması, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Ildırı köyünde gerçekleştirilecek.

İki gün sürecek programda, tarihi panellerden mutfak atölyelerine, sergilere kadar pek çok etkinlik ziyaretçilerle buluşacak. Mübadil kültürünün izlerini taşıyan bu program hem Çeşmelileri hem de bölgeyi ziyaret eden misafirleri Ildır'da eşsiz bir yolculuğa davet ediyor.

"Tüm komşularımızı ve misafirlerimizi bekliyoruz"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, tüm misafirleri ve Çeşmelileri Ildır'da düzenlenecek Mübadil Buluşması'na davet ederek, "Ildır Mübadil Buluşması ile hem kültürel mirasımızı yaşatacak hem de bu mirası gelecek nesillere aktaracağız. Komşularımızı ve misafirlerimizi bu anlamlı buluşmada bir araya gelmeye davet ediyorum" dedi.