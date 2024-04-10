Etlik Şehir Hastanesi'nde akıllı ilaç uygulaması ve meme rekonstrüksiyonu ile ileri evre meme kanseri atlatıldı - Son Dakika
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Etlik Şehir Hastanesi'nde akıllı ilaç uygulaması ve meme rekonstrüksiyonu ile ileri evre meme kanseri atlatıldı

Etlik Şehir Hastanesi\'nde akıllı ilaç uygulaması ve meme rekonstrüksiyonu ile ileri evre meme kanseri atlatıldı

26 yaşındaki Gizem Tembel, Etlik Şehir Hastanesi'nde yapılan cerrahi operasyonla ileri evre meme kanserini atlatarak mutlu bir şekilde hayatına devam ediyor. Genç hastanın eşi ve doktoru da desteklerini belirtti. Rekonstrüksiyon ameliyatları ücretsiz olarak yapılmaktadır. Meme kanserinde erken tanı ve düzenli kontrollerin önemi vurgulandı.

10.04.2024 11:03  Güncelleme: 11:04
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Etlik Şehir Hastanesi'nde akıllı ilaç uygulaması ve ardından tek seansta meme alımı ile rekonstrüksiyonu da içine alan cerrahi operasyonla ileri evre meme kanserini atlatan 26 yaşındaki Gizem Tembel, "Zor günler geride kaldı şükür. Bundan sonraki hayalim bebek sahibi olmak." dedi.

Genç yaşında yakalandığı meme kanserini atlatmanın mutluluğunu yaşayan Tembel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitede çocuk gelişimi bölümünü bitirdiğini, 4 yıl önce evlendiğini ve hastalığı nedeniyle çalışamadığını anlattı.

Gizem Tembel, geçen yıl haziran ayında meme dokusunda eline gelen bir sertlik üzerine Etlik Şehir Hastanesi'ne başvurduğunu, herhangi bir ağrı da yaşamadığı için kanser tanısıyla şoke olduğunu belirterek, "Yapılan tetkiklerle ileri evre kanser olduğumu öğrendim. İlk başta inanamadım, kendime hep 'neden ben' sorusunu yönelttim." ifadesini kullandı.

Sonrasında durumunu kabullendiğini ve hızla tedavi sürecinin başladığını aktaran Tembel, "Çok umutsuzluğa kapıldığım, 'her şey bitti' dediğim zamanlar yaşadım. Eşim ve ailem en büyük destekçim oldu, iyi ki varlar, hem onlar hem kendim için bu hastalıkla savaştım. Şu an çok daha iyiyim." diye konuştu.

"İlk kemoterapimi evlilik yıl dönümümüzde aldım"

Tembel, kanser tedavisi uzun ve meşakkatli bir yol olsa da hastaların umutsuzluğa kapılmaması, pes etmemesi gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eşimle 4 yıldır evliyiz, ilk kemoterapimi de evlilik yıl dönümümüzde aldım. Zor günler geride kaldı şükür. Bundan sonraki hayalim bebek sahibi olmak. Şayet erkek bir evladımız olursa beni tedavi eden doktorumuz Çağlar Bey'in ismini koyacağım. Onkoloji bölümünün tüm doktorlarına, hemşirelerine, hastane ekibine de ilgi ve alakalarından, gösterdikleri anlayıştan dolayı çok teşekkür ederim. İyi ki varlar..."

Genç hastanın eşi 28 yaşındaki Harun Tembel de duygularını, "Eşimle çok mücadele ettik, şükür büyük oranda atlattı bu hastalığı. Onu çok seviyorum, bu zor süreç de bizi birbirimize daha çok bağladı, aramızdaki bağ daha da kuvvetlendi." sözleriyle dile getirdi.

Kanser hastalarının rekonstrüksiyon ameliyatları ücretsiz

Genç hastanın mastektomi (meme dokusunun çıkarılması) ve meme rekonstrüksiyon (onarım) operasyonunu gerçekleştiren Etlik Şehir Hastanesi Cerrahi Onkoloji Kliniği uzmanı Doç. Dr. Kazım Çağlar Özçelik, Gizem'in, lokal ileri evre meme kanseri olduğunu belirtti.

Gizem'e ilk olarak ameliyat öncesi hedefe yönelik, "akıllı ilaç" tedavisinin uygulandığını, ardından da ameliyata alındığını anlatan Özçelik, kanserde her zaman meme yapısını koruyucu cerrahinin öncelikleri olduğunu ama genç hastanın mevcut tümörünün özelliği nedeniyle bunun gerçekleştirilemediğini söyledi.

Doç. Dr. Özçelik, devlet hastanelerinde mastektomi geçiren kanser hastalarına rekonstrüksiyon uygulamalarının ücretsiz yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz her zaman kanseri tedavi etmek ama bununla birlikte rekonstrüksiyonu da yapıyoruz. Hastamızın da aynı seansta sol memesi alınırken silikon implant uygulamasıyla rekonstrüksiyonu da sağlandı. Şu anda durumu gayet iyi, kalan akıllı ilaç tedavisi ve kontrolleri devam ediyor. Rekonstrüksiyon işlemi sayesinde görüntü anlamında bir sıkıntı da yaşamadığı için mutlu hissediyor."

"Kendi kendine muayene ve mamografi" uyarısı

Meme kanserinde erken tanının tedavi başarısını artırdığını, tedavi süreçlerini kolaylaştırdığını vurgulayan Özçelik, "Erken tanı sayesinde uygulanan tedaviler de kolaylaşıyor. Bu nedenle 20 yaşından itibaren her kadının kendi kendine meme muayenesini yapması, yılda bir kez klinik muayenesine gelmesi ve 40 yaşından sonra da hiçbir şikayeti olmasa dahi mutlaka mamografi ile takiplerini aksatmaması çok önemli." dedi.

Kaynak: AA

Etlik Şehir Hastanesi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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