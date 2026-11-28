İletişim Başkanı Duran, Bolu'da 10 çocuklu aracın arandığını bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Bolu'da Yedigöller gezisinin dönüşünde 10 çocuk ve 3 görevli personeli taşıyan araçla bağlantının kesildiğini duyurdu. Duran, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek sağ salim ulaşılması temennisinde bulundu.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabında yaptığı açıklamada, " Bolu'da Yedigöller bölgesine düzenlenen gezinin dönüşünde, 10 çocuğumuzu ve 3 görevli personelimizi taşıyan araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlarımız, arama kurtarma çalışmalarını koordinasyon içerisinde ve titizlikle sürdürmektedir. En büyük temennimiz, çocuklarımıza ve görevli personelimize bir an önce sağ salim ulaşılmasıdır. Bu hassas süreçte medya kuruluşlarımızın sorumlu bir yayın anlayışıyla hareket etmeleri; kamuoyunun ise resmi makamların açıklamalarını takip ederek doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır"
Kaynak: DHA
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