Duran: Gazze'deki trajedi insanlığın ortak vicdanına çağrıdır - Son Dakika
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Duran: Gazze'deki trajedi insanlığın ortak vicdanına çağrıdır

20.06.2026 13:07
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"Bugün Gazze'de yaşanan trajedi, zorla yerinden edilmenin ve masum sivillerin maruz kaldığı insani dramın en ağır örneklerinden biri olarak hafızalara kazınmaktadır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bugün Gazze'de yaşanan trajedi, zorla yerinden edilmenin ve masum sivillerin maruz kaldığı insani dramın en ağır örneklerinden biri olarak hafızalara kazınmaktadır." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından "Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle, savaşların, çatışmaların ve zulmün gölgesinde doğup büyüdükleri topraklardan ayrılmak zorunda kalan milyonlarca insanın yaşadığı acılara dikkati çeken Duran, şunları kaydetti:

"Bugün Gazze'de yaşanan trajedi, zorla yerinden edilmenin ve masum sivillerin maruz kaldığı insani dramın en ağır örneklerinden biri olarak hafızalara kazınmaktadır. Evlerini, sevdiklerini ve en temel yaşam haklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan çocukların, kadınların ve sivillerin feryadı, insanlığın ortak vicdanına yöneltilmiş bir çağrıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta vurguladığı üzere, mazlumun yanında durmak, adaleti savunmak ve insan onurunu korumak, sadece bir tercih değil, insanlığın ortak vicdanına karşı bir sorumluluktur. Türkiye, tarihinden ve medeniyet değerlerinden aldığı ilhamla, haksızlığa uğrayanların sesi olmaya, vicdanı ve hakkaniyeti önceleyen duruşunu kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nün, uluslararası toplumu daha fazla sorumluluk almaya, kalıcı çözümler üretmeye ve hiçbir insanın yurdunu terk etmek zorunda kalmadığı daha adil bir dünyanın inşasına katkı sunmaya vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Politika, Güncel, Masum, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Duran: Gazze'deki trajedi insanlığın ortak vicdanına çağrıdır - Son Dakika

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