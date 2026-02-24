İletişim Başkanı Duran'dan HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma Töreni'ne ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
İletişim Başkanı Duran'dan HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma Töreni'ne ilişkin paylaşım Açıklaması

24.02.2026 17:54
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bugün hizmete alınan SANCAR Silahlı İnsansız Deniz Aracı, temeli atılan Simülatör Üretim ve Entegrasyon Tesisi, KAAN Teknoloji Tesisi ve Deniz Savaş Yönetim Sistem Merkezi, Türkiye'nin hem mavi vatandaki hem de dijital alandaki savunma kabiliyetini güçlendiren önemli adımlardır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bugün hizmete alınan SANCAR Silahlı İnsansız Deniz Aracı, temeli atılan Simülatör Üretim ve Entegrasyon Tesisi, KAAN Teknoloji Tesisi ve Deniz Savaş Yönetim Sistem Merkezi, Türkiye'nin hem mavi vatandaki hem de dijital alandaki savunma kabiliyetini güçlendiren önemli adımlardır." ifadesini kullandı.

Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı (SİDA) Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'ne ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmanın Türkiye'nin savunma sanayi alanında geldiği noktayı ve geleceğe dair vizyonunu güçlü bir biçimde ortaya koyduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Ülkemizin tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda yürüttüğü teknoloji odaklı dönüşüm kararlılıkla devam etmektedir. Bugün hizmete alınan SANCAR Silahlı İnsansız Deniz Aracı, temeli atılan Simülatör Üretim ve Entegrasyon Tesisi, KAAN Teknoloji Tesisi ve Deniz Savaş Yönetim Sistem Merkezi, Türkiye'nin hem mavi vatandaki hem de dijital alandaki savunma kabiliyetini güçlendiren önemli adımlardır. Bu yatırımlar, savunma sanayinin yalnızca üretim boyutuyla değil yazılım, veri güvenliği ve siber dayanıklılık yönleriyle de bütüncül bir anlayışla ilerlediğini göstermektedir. Cumhurbaşkanı'mızın 'Caydırıcılık yalnızca sistem sayısıyla değil, yazılım ve veri güvenliğiyle ölçülür.' vurgusu, güvenliğin artık teknolojik bağımsızlıkla eş değer olduğunu ortaya koymaktadır."

Duran, Türkiye'nin savunma gücünün, artık yalnızca sahada değil, dijital alanda da büyüdüğünü, yazılım ve simülasyon teknolojilerinde milli kabiliyetleriyle yeni bir dönemin kapılarını araladığını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı'mızın 'Türkiye'nin verileri Türkiye'de kalmalı' ifadesi, dijital egemenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizmektedir. Bu vizyon, sadece bugünün değil, geleceğin Türkiye'sini şekillendirecek bir stratejik yönelişi ifade etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

İletişim Başkanı Duran, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı bölümlere de yer verdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Duran'dan HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma Töreni'ne ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika

SON DAKİKA: İletişim Başkanı Duran'dan HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma Töreni'ne ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
