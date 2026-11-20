Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Başta Gazze'de olmak üzere savaşların ve çatışmaların gölgesinde yaşam mücadelesi veren çocukların acılarının son bulduğu, her çocuğun sevgiyle, umutla ve güvenle büyüdüğü bir dünya diliyorum." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabındaki mesajında her çocuğun eşit haklarla, güven ve huzur içinde büyümesinin, sağlıklı ve mutlu bir geleceğin temeli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın eğitimden sağlığa, güvenlikten kendilerini ifade edebilmelerine kadar her alanda haklarına erişebilmeleri, geleceğimizin teminatıdır. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, başta Gazze'de olmak üzere savaşların ve çatışmaların gölgesinde yaşam mücadelesi veren çocukların acılarının son bulduğu, her çocuğun sevgiyle, umutla ve güvenle büyüdüğü bir dünya diliyorum."