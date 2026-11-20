İletişim Başkanı Duran, Gazze'deki çocuklar için sevgi dolu bir dünya dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde NSosyal'den paylaştığı mesajda, başta Gazze'dekiler olmak üzere savaş ve çatışma gölgesindeki çocukların acılarının son bulmasını diledi. Duran, her çocuğun sevgi ve güvenle büyüdüğü bir dünya diledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Başta Gazze'de olmak üzere savaşların ve çatışmaların gölgesinde yaşam mücadelesi veren çocukların acılarının son bulduğu, her çocuğun sevgiyle, umutla ve güvenle büyüdüğü bir dünya diliyorum." ifadelerini kullandı.
Duran, NSosyal hesabındaki mesajında her çocuğun eşit haklarla, güven ve huzur içinde büyümesinin, sağlıklı ve mutlu bir geleceğin temeli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Çocuklarımızın eğitimden sağlığa, güvenlikten kendilerini ifade edebilmelerine kadar her alanda haklarına erişebilmeleri, geleceğimizin teminatıdır. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, başta Gazze'de olmak üzere savaşların ve çatışmaların gölgesinde yaşam mücadelesi veren çocukların acılarının son bulduğu, her çocuğun sevgiyle, umutla ve güvenle büyüdüğü bir dünya diliyorum."
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