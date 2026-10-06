İletişim Başkanı Duran, kalp krizi geçiren TRT muhabiri Öztürk'e rahmet diledi - Son Dakika
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İletişim Başkanı Duran, kalp krizi geçiren TRT muhabiri Öztürk'e rahmet diledi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kalp krizi sonucu vefat eden TRT Haber muhabiri Recep Levent Öztürk'e Allah'tan rahmet diledi. Duran, NSosyal mesajında Öztürk'ün ailesine, yakınlarına ve TRT ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefat eden TRT Haber muhabiri Recep Levent Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, Öztürk'ün geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Başta savaş ve afet bölgeleri olmak üzere en zorlu şartlarda dahi mesleğine duyduğu bağlılık ve özverili çalışmalarıyla basın camiamıza kıymetli katkılarda bulunan Sayın Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve TRT ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA
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