İletişim Başkanı Duran, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı: - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İletişim Başkanı Duran, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı:

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklarının, egemen eşitliğinin ve güvenliğinin korunması için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklarının, egemen eşitliğinin ve güvenliğinin korunması için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin, bağımsızlık iradesinin simgesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ilanının 43. yıl dönümünü kutlayarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklarının, egemen eşitliğinin ve güvenliğinin korunması için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir. Başta KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük olmak üzere, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA
Recep Tayyip ErdoğanDiplomasiTürkiyeKıbrısGüncelSon Dakika

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü
Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi Görevliye söyledikleri şaşırttı Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi! Görevliye söyledikleri şaşırttı
İran, ABD’nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu İran, ABD'nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu
“Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut’tan Bilginer’e ağır sözler “Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut'tan Bilginer'e ağır sözler
11:52
Milei’nin şovları tartışılırken Arjantin’in borcu 532 milyar dolara ulaştı
Milei'nin şovları tartışılırken Arjantin'in borcu 532 milyar dolara ulaştı
10:49
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat 1 Ocak’ta her şey değişecek
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 Ocak'ta her şey değişecek
10:22
MediaMarkt’ın çatı şirketi Çinli JD.com’a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
MediaMarkt'ın çatı şirketi Çinli JD.com'a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
10:14
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
09:48
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi 9 bin 441 TL cezası var
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var
08:55
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama’nın 3 yıllık filmi akla geldi
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama'nın 3 yıllık filmi akla geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 12:09:45. #7.12#
SON DAKİKA: İletişim Başkanı Duran, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı: - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android