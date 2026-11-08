İletişim Başkanı Duran, Van Özalp'teki 9 ölümlü kaza için başsağlığı diledi - Son Dakika
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İletişim Başkanı Duran, Van Özalp'teki 9 ölümlü kaza için başsağlığı diledi

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Van'ın Özalp ilçesinde tır ile minibüsün çarpıştığı ve 9 vatandaşın hayatını kaybettiği kaza için başsağlığı mesajı paylaştı. Duran, mesajında ölenlere rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifa diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Van'ın Özalp ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa diledi.

NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Duran, şunları kaydetti:

"Van'ın Özalp ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen ve 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiği elim trafik kazasını derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyor, kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum."

Kaynak: AA
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