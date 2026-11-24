İletişim Başkanlığı 1 milyon TL'ye dek ara ödemenin son kısmına 27 Kasım'ı hedeflediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İletişim Başkanlığı, On Birinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda 1 milyon liraya kadar ara ödeme süreçlerinin son kısım ödemelerine ilişkin takvimi açıkladı. Buna göre son kısım ödemelerinin 27 Kasım Cuma günü tamamlanması hedefleniyor.
İletişim Başkanlığı: "(On Birinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı) 1 milyon liraya kadar ara ödeme süreçlerinin son kısım ödemelerinin 27 Kasım Cuma günü tamamlanması hedeflenmektedir"
Kaynak: AA
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