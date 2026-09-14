İletişim Başkanlığı, Bakü'de Türk Dünyası Diyalogları paneli düzenleyecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Eylül'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon" paneli düzenleneceği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 29-30 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde, üye ve gözlemci ülkelerde "Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon" başlıklı panel serisi düzenleniyor.

Bu kapsamda ilki Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan panelin ikincisi, 15 Eylül'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın video mesajla katılacağı panel, Taşkent İletişim Müşaviri Prof. Dr. Mehmet Yüce moderatörlüğünde yapılacak.

Panelde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Güvenlik ve Dış Politikalar Kurul Üyesi Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Üyesi Dr. Fariz İsmailzade, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Esma Özdaşlı, Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi Başkanı Dr. Farid Shafiyev ile Kafkasya Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Nazim Caferov konuşmacı olarak yer alacak.

Panel ile Türk Devletleri Teşkilatının bölgesel ve küresel ölçekteki görünürlüğünün artırılması, Türk dünyasının ortak vizyonunun daha geniş kitlelere aktarılması ve ülkeler arasındaki akademik, kültürel, ekonomik ve toplumsal etkileşimin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Eğitim, ekonomi, ulaştırma, enerji, bilim ve teknoloji, savunma sanayisi, medya ve kültür başta olmak üzere birçok alanda mevcut işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar ile geleceğe yönelik işbirliği imkanları üzerine değerlendirmeler yapılması hedeflenen panelde, ekim ayında Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin beklentiler ele alınacak.