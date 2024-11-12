İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüşmesine ilişkin açıklama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile görüşmesinde, İsrail soykırımının sürdüğü Filistin'de insani krizin felaket boyutunda olduğunu, Lübnan'da da durumun iyice kötüye gittiğini, Türkiye'nin bölgede sükunetin sağlanması için elinden geleni yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi için gittiği Azerbaycan'da, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Moldova ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Moldova ilişkilerinin stratejik ortaklık temelinde gelişmeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail soykırımının sürdüğü Filistin'de insani krizin felaket boyutunda olduğunu, Lübnan'da da durumun iyice kötüye gittiğini, Türkiye'nin bölgede sükunetin sağlanması için elinden geleni yapmaya devam edeceğini kaydetti.