Ilgaz Dağı'nda Kar ve Sis Etkili

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor.
Türkiye'nin kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı sürüyor.
Ilgaz ve Yurduntepe kayak merkezlerinde yoğunlaşan yağış sonucu kar kalınlığı 20 santimetreye kadar yükseldi.
Karla birlikte bölgede sis de etkisini gösteriyor.
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