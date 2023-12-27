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Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu hafta sonu açılıyor - Son Dakika
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Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu hafta sonu açılıyor

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu hafta sonu açılacak. Ilgaz Dağı ve Yurduntepe olmak üzere iki kayak merkezi bulunan dağ, farklı seviyelerdeki kayakseverlere hitap ediyor. Ziyaretçiler, doğal güzellikler arasında yürüyüş yapma imkanı bulurken, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirebiliyor. Kar kalınlığının 35 santimetre olduğu dağda, sezonun açılması için hazırlıklar tamamlanmış durumda.

Ilgaz Dağı\'nda kayak sezonu hafta sonu açılıyor
27.12.2023 - 13:38,
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu hafta sonu açılacak.

Kastamonu- Çankırı sınırındaki, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı dağında, Ilgaz Dağı ve Yurduntepe olmak üzere iki kayak merkezi bulunuyor.

Farklı seviyelerdeki kayakseverlerin kolaylıkla kayak yapabileceği kayak merkezleri her yıl İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin birçok kentinden gelen yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.

İki kayak merkezinde de doğal güzellikler arasında yürüyüş imkanı bulan ziyaretçiler, kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Kar kalınlığının yaklaşık 35 santimetre olduğu dağda kayak sezonunun hafta sonu açılması planlanıyor.

Kastamonu Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Fırat Coşkun, AA muhabirine, Ilgaz'ın doğal güzellikleri ile ön plana çıktığını belirterek, "Geçen hafta güzel bir kar yağışı oldu. Pistler hazır hale getirildi. Yetkililer mevcut karı kaybetmeden ezdiler. Güvenlik ağları takılıyor, şu an zemin kayak için uygun. Hava şartlarının sıcak gitmesi bizi biraz handikaba sokabilir ama tesisler yılbaşı öncesinde sezonu açmayı planlıyor." dedi.

Kaynak: AA
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