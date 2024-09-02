Ilgaz İstiklal Tüneli'nde otomobil-kamyon kazası: 4 yaralı

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Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Taner A. yönetimindeki 06 MJH 95 plakalı otomobil, Çankırı- Kastamonu kara yolu Ilgaz İstiklal Tüneli'nde aynı istikamette seyreden Hasan Ç. idaresindeki 78 BJ 840 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada sürücü Taner A. ile aynı otomobilde bulunan Hatice A, Nilgün A. ve bir yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.