Ilgın\'da Otomobil Kazası: 6 Yaralı

KONYA'nın Ilgın ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Ilgın-Beyşehir yolu ilçe merkezi çıkışında meydana geldi. Halil Tepe yönetimindeki 42 S 1751 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Adem Koçak'ın kullandığı 42 RN 901 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden Tepe'nin idaresindeki araç takla attı, diğeri de şarampole düştü. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden Halil Tepe, yanındaki D.T., Ö.C.T. ve A.S. ile diğer sürücü Adem Koçak ve yanındaki A.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.