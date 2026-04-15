Ilgın'da Otomobil Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
Ilgın'da Otomobil Kazası: 6 Yaralı

Ilgın\'da Otomobil Kazası: 6 Yaralı
15.04.2026 11:31
Ilgın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı, kazanın nedeni araştırılıyor.

KONYA'nın Ilgın ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Ilgın-Beyşehir yolu ilçe merkezi çıkışında meydana geldi. Halil Tepe yönetimindeki 42 S 1751 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Adem Koçak'ın kullandığı 42 RN 901 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden Tepe'nin idaresindeki araç takla attı, diğeri de şarampole düştü. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden Halil Tepe, yanındaki D.T., Ö.C.T. ve A.S. ile diğer sürücü Adem Koçak ve yanındaki A.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ilgın'da Otomobil Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika

Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti: Virüs 6 saatte tüm vücudu ele geçirdi Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti: Virüs 6 saatte tüm vücudu ele geçirdi
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Bensu Soral’dan evlilik teklifi itirafı: Diz çökünce dans ediyoruz sandım Bensu Soral’dan evlilik teklifi itirafı: Diz çökünce dans ediyoruz sandım
Türkiye’nin en zengini değişti Murat Ülker zirveyi kaptırdı Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu Her yerde bu adamı arıyor Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor

12:08
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı’ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
11:40
Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız
Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız
11:33
Huzur Partisi’nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu
Huzur Partisi'nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu
11:29
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı! Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı
10:45
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
10:36
Vatandaş rahatsızdı Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
SON DAKİKA: Ilgın'da Otomobil Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
