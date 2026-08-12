Ilgın'da Trafik Kazası: Çifte Ölüm - Son Dakika
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Ilgın'da Trafik Kazası: Çifte Ölüm

Ilgın\'da Trafik Kazası: Çifte Ölüm
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Traktöre çarpan otomobildeki Süleyman ve Marziya Sarıkaya hayatını kaybetti, inceleme sürüyor.

KONYA'nın Ilgın ilçesinde traktöre çarpan otomobilin sürücüsü Süleyman Sarıkaya (72) ve eşi Marziya Sarıkaya (70) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Ilgın-Beyşehir yolu Havuzlu Çeşme mevkisinde meydana geldi. Süleyman Sarıkaya yönetimindeki 42 P 7581 plakalı otomobil, Ali Kılınç idaresindeki traktöre bağlı römorka çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurda yığınına döndü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yaptığı kontrolde sürücü Süleyman Sarıkaya ve eşi Marziya Sarıkaya'nın öldüğünü belirledi. Sarıkaya çiftinin cansız bedenleri otopsi için Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer sürücü Ali Kılınç da gözaltına alındı.

Sarıkaya çiftinin cenazesinin bugün Behlülbey Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

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