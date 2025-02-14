İlhan Şeşen'in 55. Sanat Yılı Kutlanıyor

Kadıköy Belediyesi, usta sanatçı İlhan Şeşen'in 55. sanat yılını özel bir etkinlikle kutlayacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 16 Şubat'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek gecede, Şeşen'in şarkılarını ünlü isimler seslendirecek.
Yazar Sunay Akın'ın sunumuyla gerçekleşecek gecede, Burçin Büke, Cem Adrian, Dilhan Şeşen, Erdal Çelik, Grup Gündoğarken, Güvenç Dağüstün, Kürşat Başar, Özer Atik, Sarper Semiz, Seran Bilgi, Türkü Akbayram, Vedat Sakman ve Zeynep Talu sahne alacak.
Kadıköy Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek gecenin sonunda İlhan Şeşen de sahneye çıkarak şarkılarını seslendirecek.
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