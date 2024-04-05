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İliç'te 53 gün sonra 1 işçinin cesedine ulaşıldı

ERZİNCAN - Erzincan'ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasında, toprağın altında kalan 9 işçiden Uğur Yıldız olduğu tahmin edilen bir cesede 53 gün sonra ulaşıldı.

İliç ilçesindeki bir maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kaymasında, toprak altında 9 işçi kalmıştı. Toprak altında kalan işçilere ulaşmak için çalışmalar sürdürülürken 53 gün sonra bugün ocağın manganez sahasında Uğur Yıldız'a ait olduğu tahmin edilen bir cesede ulaşıldı. Ceset savcının incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılacak.

Öte yandan maden ocağının manganez kısmında Uğur Yıldız ile birlikte 2 kişinin daha cesedinin olduğu tahmin edilirken arama çalışmalarına hız verildi.