Ilıca Mahallesi\'nde Turist Akını

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesine bağlı kırsal Ilıca Mahallesi'nin yaklaşık 3 bin olan nüfusu, termal suyu ve serin yayla havasının etkisiyle yazın hafta sonlarında 25 bine ulaşıyor.

İl merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Ilıca Mahallesi'nde ziyaretçiler, termal suyun bulunduğu havuz ve hamamlarda vakit geçirirken, yayla ikliminin sunduğu serin havanın da tadını çıkarıyor.

Yaz sezonunda sayıları artan ziyaretçiler, kaplıca tesislerinin yanı sıra restoran, konaklama, hediyelik eşya ve konfeksiyon işletmelerinde hareketliliği artırarak mahallenin ekonomisine katkı sağlıyor.

Sağlık ve yayla turizmi bir arada

Ilıca Mahallesi Muhtarı Cuma Karalar, AA muhabirine, mahallede yıl boyunca hizmet veren kaplıcaların yer altından çıkan 40-45 derece sıcaklıktaki termal suyuyla ziyaretçileri ağırladığını söyledi.

Başta Gaziantep olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden ziyaretçilerin Ilıca'yı tercih ettiğini belirten Karalar, "Mahallemizin yerleşik nüfusu yaklaşık 3 bin. Yaz sezonuyla birlikte gelen ziyaretçilerle nüfusumuz 15-20 bine ulaşıyor, hafta sonu hareketliliğiyle bu rakam 25 bine kadar çıkabiliyor." dedi.

Karalar, geçen yıl mahalleyi yaklaşık 1 milyon 300 bin kişinin ziyaret ettiğini, artan hareketliliğin pansiyonlardan restoranlara, hediyelik eşya ve konfeksiyon işletmelerine kadar birçok esnafa ekonomik katkı sağladığını ifade etti.

Ilıca'nın hem sağlık hem de yayla turizmi açısından öne çıktığını dile getiren Karalar, "Kaplıcalarımızın ana konusu sağlık turizmi, sonrasında ise yayla turizmi geliyor. İnsanlarımız burada hem sağlık hem de yayla turizminden faydalanabiliyor." diye konuştu.

Karalar, mahallede yaklaşık 1 yıldır sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmalarında sona gelindiğini belirterek, yeni tesisler ve yenilenen iş yerleriyle bir turizm sokağı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Esnaf memnun

Ilıca'da pastane işleten İsmail Kıyak ise yaz sezonuyla birlikte ziyaretçi hareketliliğinin yeniden arttığını belirtti.

Pansiyonlar ve esnafın sezon hazırlıklarını tamamladığını anlatan Kıyak, "Bölge illerinden ziyaretçiler gelmeye başladı. Burası uygun konaklama imkanları ve doğal ürünleriyle tercih ediliyor. Müşterilerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Giyim mağazası işletmecisi Yasemin Uzun da Ilıca'nın doğası, termal suyu ve serin yayla havasının ziyaretçilerin bölgeyi tercih etmesinde etkili olduğunu, sezonla birlikte satışlarının arttığını dile getirdi.

Gaziantep'ten gelen Ali Açık ise sıcak havadan bunaldıkları için her yıl Ilıca'yı tercih ettiklerini belirterek, "Buraya gelerek hem dinleniyoruz hem de serin havanın tadını çıkarıyoruz." dedi.

Yaklaşık 50 yıldır kaplıcaya geldiğini anlatan 70 yaşındaki Şaziye Akgün de termal sudan fayda gördüğünü söyleyerek, temiz hava ve doğal ortamın Ilıca'yı cazip kıldığını kaydetti.