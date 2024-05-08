İlik nakli bekleyen Çınar Eymen için öğrenciler etkinlik düzenledi - Son Dakika
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İlik nakli bekleyen Çınar Eymen için öğrenciler etkinlik düzenledi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşayan ve yıllardır ilik nakli bekleyen Çınar Eymen Çakar için, Solhan Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencileri etkinlik düzenledi. Beta major talasemi hastası olan Çınar Eymen'in tedavisi için toplanan bağışlar kullanılacak.

08.05.2024 21:01
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İlik nakli bekleyen Çınar Eymen için öğrenciler etkinlik düzenledi

BİNGÖL - Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşayan ve yıllardır ilik nakli bekleyen Çınar Eymen Çakar için, Solhan Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencileri etkinlik düzenledi.

Solhan ilçesinde yaşayan beta major talasemi hastası Çınar Eymen Çakar (6), birkaç yıldır sağlığına kavuşmak için ilik nakli bekliyor. Ailesinin tedavi çağrıları üzerine, Bingöl Üniversitesi Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlileri ve öğrenciler, Çınar Eymen için bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrenciler hazırladıkları yiyecek ve içecekleri vatandaşlara ikram ederek bağış desteği istedi.

Solhan Sağlık Meslek Yüksekokulunda görevli Ümran Elkuyuncu, amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, "Burada toplanma amacımız, 4 yıldır ilik nakli bekleyen Çınar Eymen için bir etkinlik düzenledik. Bu kapsamda öğrencilerimizin hazırladığı yiyecek ve içecekler gelen misafirlere sunuldu. Toplanacak bağış ile amacımız bir nebzede olsa farkındalık oluşturarak, Çınar Eymen'in tedavisine katkıda bulunmak" dedi.

Meslek yüksekokulunda toplanan bağışlar, Çınar Eymen'in tedavisi için kullanılacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İlik nakli bekleyen Çınar Eymen için öğrenciler etkinlik düzenledi - Son Dakika

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