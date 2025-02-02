Ilımlı Kış Tarımları Olumsuz Etkiliyor

Güncel

Küresel iklim değişikliği nedeniyle havaların ılık seyretmesine bağlı olarak böceklerin kışı canlı geçirmesi tarımda verim ve kalitenin düşmesine neden oluyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Sağlam, AA muhabirine, dünyada iklim değişikliğine bağlı olarak üreticilerin çeşitli sorunlarla karşılaştığını söyledi.

Bu yıl dünyada son 50 yıllık ortalamaya göre en sıcak günlerin yaşandığını aktaran Sağlam, "Bu, tarımsal açıdan birçok riski beraberinde getiriyor. Burada bitkilerin strese girmesi, verim düşüklüğü gibi riskler söz konusu oluyor." dedi.

"Kültür bitkilerinin sağlıklı yetişme şansı azalıyor"

Normal şartlarda 5 derece olması gerekirken ocak ayında sıcaklıkların 19 derece civarında seyrettiğine işaret eden Sağlam, sıcaklık artışlarından dolayı kültür bitkilerinin sağlıklı yetişme şansını yakalayamadığını belirtti.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, kuraklık, yabancı otların sıcaklığa bağlı olarak artması gibi nedenlerin üreticileri olumsuz etkilediğini anlatan Sağlam "Yabancı otlar şu anda hala çiçek açıp yaşamlarına devam ediyor. Normalde soğuk kış şartlarıyla bunların ölmesi gerekiyor. Yeniden yeşermeleri için geçen süre bizim kültür bitkilerimizin sağlıklı yetişmesi için gereken süre olarak karşımıza çıkmakta. "dedi.

"Yaprak bitlerinin kış ayında olmamıza rağmen yaşadıklarını görüyoruz"

Sağlam, böceklerin kışı canlı olarak geçirmesi nedeniyle üreticilerin tarımsal hastalık ve zararlarıyla daha fazla karşılaştığını anlattı.

Kış aylarında ölmesi gereken zararlı bazı canlıların sıcaklıklardan dolayı canlı kaldığını vurgulayan Sağlam, sözlerine şöyle devam etti:

"Kış aylarının ılık geçmesine bağlı olarak böceklerin 'kışlama' denilen süreleri canlı geçirmesi tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor. Şu an hala yabancı otlar ve yeşil kültür bitkileri üzerinde böceklerin larvalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Yaprak bitlerinin kış ayında olmamıza rağmen yaşadıklarını görüyoruz. Bu durum tarlada yetiştirdiğimiz kültür bitkilerine doğrudan bir geçiş yapmasıyla önemli bir risk olarak karşımıza çıkıyor."

Üreticilere hastalık ve zararlılar açısından sık sık tarlalarını kontrol etmelerini tavsiye eden Sağlam, tarımsal mücadelede başarı için mücadele yöntemlerinin doğru zamanda kullanılması gerektiğinin altını çizdi.