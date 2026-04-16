Ilısu Barajı'nda Kontrollü Su Tahliyesi - Son Dakika
Ilısu Barajı'nda Kontrollü Su Tahliyesi

16.04.2026 21:26
Şırnak Valiliği, Ilısu Barajı'ndaki su tahliyesinin 30 Nisan'a kadar süreceğini duyurdu.

Şırnak Valiliği, Ilısu Barajı'nda su seviyesinin yağışlar nedeniyle yükselmesi sonucu kontrollü su tahliyesinin 30 Nisan'a kadar süreceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle baraj rezervuarlarına yüksek miktarda su akışı olduğu belirtildi.

Bu kapsamda Ilısu Barajı'ndan kontrollü tahliye (su bırakma) işlemlerine başlandığı ve işlemlerin 30 Nisan'a kadar devam edeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerçekleştirilecek tahliye işlemleri sırasında can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla, nehir yatakları ve dere kenarları çevresindeki yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşlarımızın yapılacak duyuruları dikkate almaları, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan alanlarda (ulaşım yolları, tarım arazileri, işletmeler, bağ-bahçe, baraka vb.) gerekli tedbirleri almaları, tahliye süresince nehir yatağına girmemeleri ve su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Kaynak: AA

Amos Antik Kenti’nde tarihi keşif: 2 bin 200 yıllık kira sözleşmesi bulundu Amos Antik Kenti'nde tarihi keşif: 2 bin 200 yıllık kira sözleşmesi bulundu
Kahramanmaraş saldırısının ardından tehdit içerikli paylaşıma soruşturma Kahramanmaraş saldırısının ardından tehdit içerikli paylaşıma soruşturma
Eşi ve kızını vurdu, çayını içtikten sonra kendini ihbar etti Eşi ve kızını vurdu, çayını içtikten sonra kendini ihbar etti
Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı “C31K“ grubu kapatıldı Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı "C31K" grubu kapatıldı
İçişleri Bakanlığında “okul güvenliği“ toplantısı yapılacak İçişleri Bakanlığında "okul güvenliği" toplantısı yapılacak
Arda Güler’in golleri yetmedi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Arda Güler'in golleri yetmedi! Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
Trump: İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı
