İlk Türk Kadın Airbus A380 Kaptanı: Gökçe Kübra Turan Yıldırım - Son Dakika
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İlk Türk Kadın Airbus A380 Kaptanı: Gökçe Kübra Turan Yıldırım

İlk Türk Kadın Airbus A380 Kaptanı: Gökçe Kübra Turan Yıldırım

Havacılık tutkusuyla mühendisliği bırakan Gökçe Kübra Turan Yıldırım, A380 kaptanı oldu.

26.04.2025 11:15
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Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'in kaptan pilotluk koltuğuna oturan ilk Türk kadını Gökçe Kübra Turan Yıldırım, mühendislikten vazgeçip havacılık tutkusunun peşinden giderek bu başarıyı yakaladığını söyledi.

Yıldırım, AA muhabirine, dünyanın en büyük yolcu uçağının kaptan pilotluğuna yükselme hikayesini anlattı.

Ankara'da doğup büyüdüğünü söyleyen Yıldırım, Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesinde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdiğini belirtti.

Boğaziçi Üniversitesinde yüksek lisans yapmaya başladıktan sonra yurt dışındaki bir üniversiteden tam burslu kabul edilen Yıldırım, "Ancak havacılığa olan tutkum, beni en sonunda mühendislik diplomamı geride bırakarak bir pilotaj eğitim programına katılmaya yöneltti." dedi.

Havacılık macerasının Türk Hava Yollarında stajyer olarak başladığını ifade eden kaptan pilot Yıldırım, "Akademinin ve ofis ortamında çalışmanın bana uygun olmadığını kısa sürede fark ettim. Danışmanlık sektöründe de çalıştım ancak ofis ortamı bana uygun değildi. Türk Hava Yolları Teknikte staj yapma fırsatım oldu ve orada uçak teknolojisine büyük bir ilgi duymaya başladım. Havacılık dünyasına daha yakın olma arzum beni bir pilotaj eğitim programına yönlendirdi. Gökyüzündeki kariyerimde Emirates Hava Yollarında dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Airbus A380 uçuracağımı hiç hayal etmemiştim ancak sıkı çalışma ve kararlılıkla bu hedefime ulaştım ve bu, benim için büyük bir gurur kaynağı." diye konuştu.

Yıldırım, dünyanın en büyük yolcu uçağında kaptan pilotluğun büyük sorumluluk olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Airbus A380 kaptanı olmak inanılmaz bir onur. Bu uçağı uçurmak benzersiz bir deneyim. Hem heyecan verici hem de son derece tatmin edici. Uçağın büyüklüğü ve karmaşıklığı, yerde ve havada, özellikle de uzun mesafeli uçuşlarda büyük beceri ve hassasiyet gerektiriyor. İçindeki teknoloji inanılmaz ancak uçağın boyutu nedeniyle kalkıştan inişe kadar her aşamada ekstra dikkat ve özen gerekiyor. Bu iş sadece uçağı uçurmaktan ibaret değil. Ekibi yönetmek ve her şeyin sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlamak da büyük bir sorumluluk. Karşılaşılan zorluklar, bu mesleği bu kadar tatmin edici kılan şeylerden biri. Sorumluluk çok büyük, yolcuların ve mürettebatın güvenliğini sağlamak her zaman en büyük öncelik."

"Tutkunuzu takip edin"

Gökçe Kübra Turan Yıldırım, havacılıkta kariyer yapmayı planlayan kadınlara şu tavsiyelerde bulundu:

"Başlangıçta Airbus A380'in ilk Türk kadın kaptanı olma hedefiyle yola çıkmasam da bu dönüm noktasına ulaşmış olmaktan gurur duyuyorum. Umarım benim yolculuğum diğer kadınlara, ne kadar büyük görünürse görünsün hayallerinin peşinden gitmeleri için ilham verir. Havacılıkla ilgilenen kadınlara tavsiyem basit; tutkunuzu takip edin. Havacılık zorlu bir alan ancak azim, sıkı çalışma ve çok fazla özveriyle kadınlar kesinlikle başarılı olabilir. Hiçbir şeyin sizi engellemesine izin vermeyin, kendinize inanın, mentörler arayın, öğrenmeye devam edin ve yol zorlaştığında bile pes etmeyin."

Dünyanın en büyük geniş gövdeli yolcu uçağı Airbus A380, 853 yolcuya kadar taşıyabiliyor. 79,4 metre uzunluğa ve 560 ton ağırlığa sahip olan yolcu uçağı, kıtalar arası uçuşlar yapabiliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İlk Türk Kadın Airbus A380 Kaptanı: Gökçe Kübra Turan Yıldırım - Son Dakika

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