İlkadım\'da Kumar Operasyonu: 104 Bin Lira Ceza

02.06.2026 14:58
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 9 kişiye toplam 104 bin 436 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynandığı tespit edildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişinin tombala oyunuyla kumar oynadığını tespit etti. "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 3 kişiye toplam 34 bin 812 lira ceza kesti.

Başka bir adresteki kıraathanede de kumar oynayan 6 kişiye 69 bin 624 lira cezai işlem uygulandı. İş yeri sorumlusu hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyonlarda masalar üzerinde bulunan kumar malzemelerine de el konuldu. ?

Kaynak: AA

