İlkadım\'da Park Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

14.04.2026 14:18
İlkadım Belediyesi, park ve bahçelerde yenileme çalışmalarını sürdürerek güvenli alanlar oluşturuyor.

İlkadım Belediyesi, yaz aylarında sıklıkla kullanılan park ve bahçelerdeki bakım, onarım, tadilat ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlkadım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yaz aylarında ailelerin vakit geçirmek, çocuklarını eğlendirmek ve temiz hava almak amacıyla sıklıkla kullandığı park ve bahçelerde bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler park ve bahçelerdeki çalışmalar kapsamında oyun gruplarının bakım ve onarımlarını yaparken, tamiri mümkün olmayanların ise yenilemelerini gerçekleştiriyor.

Bunun yanı sıra parklardaki dinlenme alanları ve oturma gruplarının da bakım ve onarımları tamamlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, çocukların huzurla oyunlarını oynayabileceği, ailelerin de gönül rahatlığıyla vakit geçirebileceği modern ve güvenli park alanları oluşturmak amacıyla parkların bakım, onarım ve tadilatlarına devam ettiklerini anlattı.

Yaşam kalitesini artırmak için yaptıkları önemli yatırımlar arasında bulunan "Güvenli Parklar Projesi" kapsamında da çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kurnaz, "Hem oyun oynayan çocuklarımızın güvenli alanlarda eğlenceli vakit geçirmesi hem de ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla bu alanlarda bırakabilmesi için üzerimize düşen görevlerimizi yerine getiriyoruz. Hemşehrilerimizden de parklarımızın temiz tutulması, oyun ve oturma gruplarına zarar verilmemesi konusunda duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Daha güvenli, daha erişilebilir daha konforlu yaşam alanlarının yer aldığı bir İlkadım için çalışmaya ve yatırımlarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
