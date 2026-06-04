İlkadım Meclisi Yaz Dönemini Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İlkadım Meclisi Yaz Dönemini Açtı

İlkadım Meclisi Yaz Dönemini Açtı
04.06.2026 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlkadım Belediye Meclisi, komisyon gündem maddelerini oyladı ve yaz ayı çalışmalarını vurguladı.

İlkadım Belediye Meclisi Haziran Ayı Kapanış Toplantısı gerçekleştirildi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, komisyonlara devredilen gündem maddeleri oylanarak kabul edildi.

Kurnaz, burada yaptığı konuşmada, İlkadım'ın yönetiminde ortak akıl ve iş birliğine önem verdiklerini söyledi.

İlkadım için çalışmaya ve üretmeye devam ettiklerini dile getiren Kurnaz, "Açılış meclisimizde aldığımız karar doğrultusunda yaz ayı boyunca meclis çalışmalarımız devam edecek. İlçemizin yönetiminde ve alınacak kararlarda daima ortak akıl ve iş birliğini önceliyoruz. Her fikir ve görüşü önemsiyor, gerekli değerlendirmeleri yaparak en doğru kararı almayı hedefliyoruz." dedi.

Yaz aylarının gelmesiyle vitesi daha da yükselteceklerini vurgulayan Kurnaz, "Temizlik işlerinde, park ve bahçelerde ve özellikle de fen işlerinde yoğun tempoyla çalışmalarımız devam edecek. Yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerimiz, park ve bahçelerde çim biçme, oyun gruplarının bakım ve onarımları ve ağaç budama faaliyetlerimiz, temizlik işlerinde de sokak yıkama ve tüm temizlik faaliyetlerimiz devam edecek. Ayrıca vatandaşlarımızdan ve mahalle muhtarlarımızdan gelen talep ve önerileri de değerlendirerek çözümü noktasında gayret ve çabamız sürecek. İlçemiz için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, İhsan Kurnaz, Politika, Belediye, İlkadım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlkadım Meclisi Yaz Dönemini Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL’den kapış kapış gidiyor Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL'den kapış kapış gidiyor
İzmir’de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu İzmir'de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00’dan beri pusuda beklemiş Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş
Fatih’te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga Fatih'te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga
Onur Akın’dan Kılıçdaroğlu’na bir darbe daha: Eserlerimi izinsiz kullanmayın Onur Akın'dan Kılıçdaroğlu'na bir darbe daha: Eserlerimi izinsiz kullanmayın
AYM’den sporcu vergileriyle ilgili hak ihlali kararı AYM'den sporcu vergileriyle ilgili hak ihlali kararı

16:38
Ester ile çıktığı tatil Mbappe’ye çok pahalıya patladı
Ester ile çıktığı tatil Mbappe'ye çok pahalıya patladı
16:07
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
15:57
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak İşte tüm detaylar
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak? İşte tüm detaylar
15:41
286 yıla kadar hapsi isteniyordu Mehmet Akif Ersoy iddianamesi mahkemeden geri döndü
286 yıla kadar hapsi isteniyordu! Mehmet Akif Ersoy iddianamesi mahkemeden geri döndü
15:36
İstinaf’tan Yerebatan Sarnıcı hakkında “yürütmeyi durdurma“ kararı
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
14:33
Kene kabusu can aldı 15 yaşındaki çocuk böyle defnedildi
Kene kabusu can aldı! 15 yaşındaki çocuk böyle defnedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 16:49:14. #.0.4#
SON DAKİKA: İlkadım Meclisi Yaz Dönemini Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.